Bobby Pulido criticó a Ninel Conde asegura que no fue buena compañera en una telenovela

Ahora que Ninel Conde es una de las integrantes de La Casa de los Famosos México, el público que sigue su carrera dentro de la música y las telenovelas recordó su paso por algunos de los proyectos en los que ha participado la conocida también como ‘Bombón asesino’.

Recientemente resurgió una entrevista que le hicieron al cantante Bobby Pulido en donde habla de la vez que actuó junto con Ninel Conde en la telenovela Fuego en la Sangre, pero lo que llamó la atención del clip viral en TikTok es que el famoso por temas como Desvelado, aseguró que no fue una buena experiencia.

Bobby Pulido comentó en un podcast que trabajar con Ninel Conde fue difícil, sobre todo porque tuvo varias diferencias con ella y con la producción debido a su acento, ya que el cantante vivió mucho tiempo en Estados Unidos, y esto llegó a terminar con la impaciencia de la ahora participante de La Casa de los Famosos México durante las grabaciones del melodrama.

“Ninel no fue la más linda compañera y yo creo que lo que a mí me perjudicaba era que no me sentía tan seguro con mi español”, es lo que dijo el famoso cuando dio a conocer que la 'Bombón asesino' no fue la mejor compañera dentro del proyecto

Bobby Pulido y Ninel Conde trabajaron en una telenovela juntos. Foto FB/bobbypulido, ninelconde

¿Qué dijo Bobby Pulido de Ninel Conde?

Ninel Conde fue una de las actrices de Fuego en la Sangre, ahí interpretó a Rosario Montes, y Bobby Pulido dio vida a Cruz. La telenovela fue emitida por Televisa y en los protagonistas estuvieron actores reconocidos como Eduardo Yáñez, Jorge Salinas, Adela Noriega y Pablo Montero, por mencionar algunos.

Lo que Bobby Pulido mencionó de Ninel Conde es que la famosa no tuvo mucha paciencia con su participación, pues cabe señalar que no tiene la experiencia de un actor, por lo que el cantante agregó que hubiera pasado lo mismo si él le exigiera no usar autotune en un concierto.

“Es como si yo le hubiera dicho a ella ‘vamos a cantar juntos en vivo sin autotune’ entonces igual yo me voy a poner impaciente con ella”, agregó el cantante.

Los comentarios de Bobby Pulido fueron aceptados y coherentes para muchos de internautas quienes escucharon la entrevista del cantante, mientras que también hubo quien defendió el talento y profesionalismo de la estrella mexicana, quien se ha desenvuelto con éxito en televisión, música y ahora también el un realitty show.