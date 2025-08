Alexis Ayala revela que estuvo a punto de los golpes con Luis Roberto Guzmán durante las grabaciones de “El Pantera”

Comenzó la segunda semana de La Casa de los Famosos México 3, y luego de la eliminación de Olivia Collins, las cosas en la competencia cada vez se ponen más tensas, pues, los equipos ya comenzaron a hacer estrategias, sin embargo, no todos los integrantes de esta edición harán alianzas, algunos aseguran que su juego es individual y no planean comenzar a hacer equipos.

Mientras todo esto sucede, Alexis Ayala se ha dado un espacio para consentir a sus seguidores a quienes les ha contado algunas anécdotas de su carrera tanto como actor así como en su roll de director, fue así que el galán y creador del show “Solo para mujeres” reveló que estuvo a punto de agarrarse a golpes con Luis Roberto Guzmán con quien trabajó en la serie “El Pantera”.

Luego de revelar varias anécdotas que vivió como director en la serie “El Pantera” en donde hasta pasaron por persecuciones reales en la CDMX, Alexis Ayala compartió que en dicho proyecto le tocó dirigir a grandes estrellas como Isela Vega e Ignacio López Tarso.

De acuerdo con el propio Alexis, los fallecidos actores siempre mostraron un gran respeto con él en su faceta de director, caso contrario con Luis Roberto Guzmán, quien desde un inicio se mostró renuente a que Ayala fuera quien lo dirigiera en cada escena de la serie en la que él fue el protagonista.

“El caso de Luis Roberto ‘¿por qué me vas a dirigir tú nada más porque eres el productor?’, no, pues porque así tocó porque así estaba hablado y porque está la voy a dirigir, yo tuve unos choques con Luis Roberto duros, brutales, por lo que sea sus cosas mis cosas pero más sus cosas…”comenzó a contar Alexis

Sin embargo, las cosas no pararon en un simple disgusto o bien, guerras de egos, pues, Alexis recordó que en uno de los momentos más duros en su vida, el día que murió su padre, estuvo a punto de agarrarse a golpes con Luis Roberto Guzmán, pues, él se portó muy grosero en ese momento tan vulnerable para el actual participante de La Casa de los Famosos México.

“Está todo perdonado, no hay nada que perdonar ni nada, pero, cuando murió mi padre fue muy grosero, muy grosero, me dijo que le valía, que no sé, me tuve que retirar precisamente pues para estar con mi madre y ver todo lo del velorio de mi papá y que lo incineraran y todo, estuve muy cerca de agarrarnos a golpes muy, muy desagradable…”compartió Alexis