Wendy Guevara recibe apoyo de Marie Claire y otros famosos tras filtración de video íntimo: "No contribuyas"

En medio de la polémica por la difusión de un video íntimo de Wendy Guevara, su amiga, la conductora Marie Claire Harp utilizó sus redes sociales para pronunciarse del lado de la influencer, enviando un mensaje de solidaridad y llamado a la empatía de las personas a que no contribuyan en la difusión de la grabación.

El video de Wendy ha sido difundido sin su consentimiento días después del robo de su celular en León, Guanajuato, tras ser subido por un hacker a su cuenta de Instagram. Aunque se eliminó pronto, ya había sido replicado en múltiples plataformas digitales.

Pero no ha sido la única que ha mostrado apoyo a la influencer, en redes sociales se ha organizado toda una campaña para que la grabación de Wendy sea eliminado y bajado de toda plataforma. En efecto, cientos de usuarios están destacando que Guevara es una persona carismática, honesta, generosa y solidaria, por lo que señalan no se merece lo que le hicieron.

Otras celebridades del medio del espectáculo también se han unido a la campaña como la periodista Martha Figueroa, quien ha mostrado su solidaridad y apoyo a Wendy.

En una publicación Marie Claire Harp, quien se ha convertido en una gran amiga de Wendy Guevara pidió a sus seguidores y a la audiencia en general a reportar cualquier aparición del video. Subrayó que aunque la influencer suele no tomar tanta atención en las polémicas, para su entorno personal, es decir, su familia y amistades, se trata de un asunto serio y doloroso.

"Siempre tendrás mi mano para ir juntas hasta donde tope. Es momento de devolverte el favor de hacer feliz a todo un país, todos a darte mucho amor. Y para ustedes el público, no hagan chistes de esto, no menciones, no contribuyas", dice parte del mensaje a Wendy.