Sandra Itzel acusa campaña de desprestigio en su contra tras la salvación de Adrián Di Monte: "No soy una mujer ardida"

Adrián Di Monte se ha convertido en uno de los personajes más polémicos dentro de La Casa de los Famosos México, tanto que en el primer domingo de posicionamientos gran parte de sus compañeros se colocó en su contra para que abandonara el reality, aunque el público finalmente terminó por salvarlo y darle el adiós definitivo a Olivia Collins.

Dalílah Polanco, Aarón Mercury y Aldo de Nigris destacaron en su posicionamiento que su comportamiento dentro del programa los llevó a tomar esta decisión de posicionarse en su contra y tras ello, en redes se recordó el nombre de la ex del concursante, Sandra Itzel, quien en 2023 lo acusó y demandó por ejercer violencia psicológica, económica y sexual.

Ahora que el participante de La Casa de los Famosos ingresó al reality show esta polémica se revivió con mucha fuerza y ahora Sandra Itzel acusó una campaña de desprestigio en su contra y orquestada por "personas afines" a una persona que la violentó. Aunque no dio nombres, es claro que el mensaje es para el actor de 35 años.

Por medio de sus historias de Instagram la cantante compartió un comunicado oficial en el que explicó que le han informado de una "campaña de desprestigio" a través de un grupo de Telegram en el que, "personas afines al hombre que ejerció violencia contra mí, planean difundir mensajes para dañarme".

De acuerdo con lo que precisó Sandra Itzel, en dicho grupo de Telegram se están difundiendo videos antiguos que están "sacados de contexto", ya que presentan manipulaciones y ataques personales. Ante la gravedad del asunto, ella y sus abogados ya tomaron cartas en el asunto.

En un comunicado difundido la noche del domingo, Sandra Itzel dio a conocer que ni en sus cuentas ni en su número personal, jamás ha enviado mensajes de odio o que inciten a la violencia, por lo que antes de acusarla se deben de presentar las pruebas necesarias, tal y como ella lo hizo en su momento.

Más allá de las acusaciones en su contra que están surgiendo en redes sociales, Sandra Itzel cuestionó a su ex, Adrián Di Monte y a su equipo, de querer usarla a ella ahora que el actor logró quedarse dentro del reality tras la primera eliminación del programa.

Finalmente, la cantante que ahora también enfrenta una demanda de la Sonora Dinamita, aseguro que ya dio vuelta a la página y que está viviendo otra etapa "en paz", con una pareja que la respeta y alejada de la polémica.

Además, destacó que si quieren limpiar la imagen de Adrián Di Monte, deben de hacerlo demostrando acciones y con un cambio verdadero, mas no con una guerra sucia. Por lo que también aprovechó para agradecerle a sus fans por el apoyo y además reveló que ya está en otra relación.

"Yo estoy en otra etapa. En paz. Enfocada en mi trabajo, en mi vida y en una relación sana con una pareja que me respeta y con quien soy profundamente feliz, que mantengo en privado como lo merece eso tan puro que tengo con él. No soy una mujer ardida, ni busco venganza. Solo quiero que me dejen en paz", sentenció.