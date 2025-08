Roberto Gómez Fernández rompe el silencio y aclara si la serie de Chespirito es una venganza contra Florinda Meza: "Es diabólico"

La serie de Chespirito: Sin querer queriendo, creada por Roberto Gómez Fernández, se convirtió en la más polémica y comentada en redes sociales no solo por contar datos poco conocidos de la vida del actor Roberto Gómez Bolaños, sino también porque salió a la luz la infidelidad que el comediante tuvo con Florinda Meza, fallando a su matrimonio con Graciela Fernández.

Tras decenas de momentos polémicos protagonizados por Chespirito y Florinda Meza, en redes sociales comenzó a surgir la teoría que el hijo del 'Chavo del 8' estrenó esta serie biográfica para cobrarle venganza a su madre, Graciela Fernández, y dejar mal parada a Florinda Meza.

Este fin de semana Roberto Gómez Fernández fue captado en el aeropuerto, donde tuvo un breve encuentro con la prensa y ante los cuestionamientos de si Chespirito: Sin querer queriendo era una venganza o no, el productor por fin rompió el silencio, pero negó los señalamientos en redes.

"No, no sé de dónde sacaron (el tema de la venganza) eso. El contenido habla por sí solo", dijo ante la prensa.

Negó que la serie sea una forma de cobrar venganza en nombre de Graciela Fernández. (Foto: IG @chespirito_rgb)

Hijo de Chespirito niega que la serie de su padre sea una venganza contra Florinda Meza

Aunque en un inicio Roberto Gómez Fernández se negó a hablar de Florinda Meza, con la insistencia descartó que haya creado la serie de Chespirito: Sin querer queriendo para afectar la imagen de la actriz que dio vida a Doña Florinda.

Lamentó el debate que se ha generado en redes sociales y en los propios medios de comunicación, pues asegura que lo que realmente movió la serie no es la indignación, sino la emoción del público por ver en la pantalla una representación de lo que fue la vida de su padre, Roberto Gómez Bolaños.

"Las redes sociales han sido inclementes de manera ingrata y justa, y ustedes normalmente desvían la atención a ese tipo de cosas, no a lo que movió la serie. Yo no recuerdo haber estado en un proyecto que haya emocionado tanto a la gente", sentenció.

Por otro lado, mencionó que los señalamientos actuales son absurdos y sin sentido, ya que él jamás ha dado declaraciones sobre su sentir sobre la relación que tuvo Chespirito con Florinda Meza, la mujer con la que estuvo desde el 2004 y hasta el 2014, año en la que el comediante y guionista falleció.

"Eso que leí en algún momento es absurdo, ridículo y no tiene sentido, por supuesto. Porque además si ven, nunca he comentado nada ni he dado entrevistas más que una, pero si ven la historia que se cuenta es poco... se cuenta la historia de mi padre y en relación a lo que sucede con Florinda y mi padre, pues hay circunstancias en donde se equivocan", agregó.

"Queríamos contar la historia de un ser humano", dice sobre la serie de Chespirito

De acuerdo con lo que Roberto Gómez Fernández declaró en su encuentro don la prensa, la serie de HBO Max Chespirito: Sin querer queriendo jamás se trató de las infidelidades que su padre le hizo a su madre, Graciela Fernández, sino de un ser humano con virtudes y defectos.

"Incluso lo que hicimos fue hacer ver cómo mi padre cometió errores; de hecho en la serie se ven más errores de su parte porque lo que queríamos hacer es contar la historia de este ser humano; es una persona con virtudes y defectos y es lo que sucedió. Ya lo que sucedió en redes sociales es diabólico", agregó antes de concluir que la serie fue un tremendo éxito.

Hijo de Chespirito pide respeto por Florinda Meza

En su breve encuentro con los medios de comunicación, el hijo de Chespirito también pidió clemencia por Florinda Meza, pues el fin nunca fue que le lloviera hate a la viuda de Roberto Gómez Bolaños. Asimismo, catalogó de ridículo y absurdo que la población se haya unido para tratar de quitarle el monumento que Florinda Meza tiene en Zacatecas.

"No sean inclementes, es absolutamente injusto, ingrato. Es el riesgo de las redes sociales; pueden ser maravillosas y un instrumento fantástico, pero también se pueden convertir diabólico y si hay alguien que le gusta el linchamiento público, utilizan las redes sociales y puede desviar cualquier tipo de información. Creo que ha sido demasiado", mencionó.