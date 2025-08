¿Quién es el "dueño del corazón" de Dalila Polanco? La actriz cuenta su historia de amor

Dalilah Polanco es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México que más ha dejado de qué hablar. Su control por el orden y el siempre buscar ayudar a tener todo limpio ha hecho que muchos dentro de la casa y aficionados estén hablando de su forma de ser y de actuar en el hogar. Ahora no vamos a hablar de lo que hace o dice dentro del programa más polémico de la televisión mexicana, sino que vamos a revelar detalles sobre quién es el dueño de su casa y de sus quincenas.

Es bien sabido que Dalilah está soltera, pero lo que pocos saben es que si existe un "dueño de sus quincenas", es argentino y lo conoció cuando estaba grabando una novela en Buenos Aires, Argentina. Ahora, es momento de revelar quién es el dueño de su corazón y de su hogar. Fue la propia Polanco la que lo presentó en un video en sus redes sociales. Se trata del señor Cuzco Cutberto Pérez Polanco.

Para los que comenzaron a pensar que se trataba de una persona está muy equivocados. Es un gato que adoptó en Argentina hace 16 años, pero ahora no está pasando por el mejor momento. Dalilah decidió presentarlo en un video en el que explicaba que su michi era el amor de su vida, pero también que no estaba pasando por el mejor momento y estaba comenzando a vivir la despedida.

La comediante explicó que ella iba a ayudar a un refugio de animales y fue cuando se encontró con este felino. Ella estaba negada a tener otro animal debido a que acababa de perder a su perrito, pero en el momento en el que vio al gatito quedó flechada y decidió comenzar la "pelea" para que se lo dieran en el centro. Polanco recuerda que no se lo querían dar debido a era una extranjera y pensaban que iba a abandonar al minino al terminar su trabajo en Argentina.

"Zas. Lo vi me vio, nos vimos, nos enamoramos... Nos vimos a través de un ojo de buey, porque estaba en cuarentena, lo acababan de rescatar de la bolsa donde lo tiraron. Me costó que me lo dieran... porque mexicana, que lo iba a dejar cuando me volviera... pero ganamos y aquí está conmigo 16 años después", recordó Dalilah.