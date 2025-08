Natalia Jiménez enfrenta batalla legal con su exmarido le pide la custodia de su hija y asegura que consume sustancias

La cantante española Natalia Jiménez se divorció de su exesposo Daniel Trueba en 2021 y aunque han pasado varios años de este trago amargo, la famosa aún sigue luchando con quien además es el padre de su hija, ya que busca la custodia completa de la niña de 9 años, Alessandra.

En el programa de espectáculos Ventaneando dieron a conocer que Natalia Jiménez exige pruebas toxicológicas a su exesposo, en plena lucha por la custodia de su hija, ya que lo acusa de consumir alcohol y sustancias ilícitas que ponen en riesgo la seguridad de la niña.

Fue ante la Corte Familiar de Miami que la cantante Natalia Jiménez hizo una solicitud de emergencia para exigir pruebas toxicológicas a su exesposo Daniel Trueba, esto mientras continúa la lucha por la custodia de la niña, por lo que dieron a conocer el presunto documento.

Cabe destacar que Trueba ya se ha negado en varios momentos a realizar estas pruebas, por lo que ahora Natalia Jiménez acudió a las autoridades para hacerlo oficial a partir de este lunes 4 de agosto y por las próximas 12 semanas de manera aleatoria y en caso de salir positiva que se retire la custodia compartida.

Natalia Jiménez pide la custiodia de su hija. Foto IG/nataliajimenez

Natalia Jiménez pide prueba toxicológica a su expareja

Natalia Jiménez denunció a las autoridades en Estados Unidos, lugar en donde se está revisando el caso, el presunto abuso de drogas y alcohol por parte de su exesposo, ya que además Trueba intentó impedir que su hija Alessandra viajara a México con la cantante.

La famosa también dio a conocer que estaba preocupada por las supuestas limitaciones que su expareja pone en su contacto con la menor, al no dejar que viaje fuera de Estados Unidos, por lo que optó por llevar esto de manera legal y con las autoridades correspondientes.

¿Por qué se divorció Natalia Jiménez?

La cantante española decidió divorciarse de Daniel Trueba, el padre de su hija Alessandra, ya que asegura que tenía muchas limitaciones y no era libre, que a él no le gustaba que viajara a México, que tuviera independencia, declaró que se sentía encerrada en una casa en donde no era feliz.

Daniel Trueba, quien es productor, también fue manager de la cantante, pero Natalia Jiménez ha dicho que mientras estaba con él, su carrera se estancó y ya no estaba progresando como antes, por lo que ahora se siente feliz de la decisión que tomó de separarse.