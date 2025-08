Muere el actor surcoreano Song Young-kyu, a los 55 años; encuentran su cuerpo en misteriosas circunstancias

El querido actor surcoreano Song Young-kyu fue hallado muerto hace unas horas en Yongin, al sur de Seúl, según dio a conocer la policía local; sin embargo, la forma en la que se encontró su cuerpo resultó misteriosa para las autoridades, quienes ya están investigando el caso.

Song Young-kyu, estrella de proyectos como Socios por la justicia y La próxima apuesta, un proyecto de Disney+, tenía 55 años y hasta ahora se sabe que su cuerpo fue hallado por un conocido, quien dio aviso a las autoridades para esclarecer las causas de muerte.

Medios locales como Yonhap dieron a conocer que el auto del actor estaba estacionado en un aparcamiento residencial en la provincia de Gyeonggi y que el cuerpo se encontró cerca de las 8:00 de la mañana y que hasta ahora la policía no ha encontrado signos de violencia, algún hecho criminal o suicidio.

Recordemos que en Corea del Sur casos como estos han estado relacionados a un suicidio, pero hasta el momento no se ha encontrado una carta que dé indicios de que este sea el caso.

Aunque dejó de usar sus redes sociales en 2021, en las últimas horas la sección de comentarios se ha llenado de lamentos de los fans. (Foto: IG @young_qqu)

Por lo anterior, las autoridades han abierto una carpeta de investigación para esclarecer la causa de muerte del famoso recordado por interpretar al 'Jefe Choi' en la película Extreme Job. También se sabe que la familia se sometió a un interrogatorio con el fin de hallar más información al respecto y se está considerando realizar una autopsia, según cita Soompi.

Antes de morir Song Young-kyu fue detenido por conducir en estado de ebriedad

Mientras se esclarecen las causas de muerte de Song Young-kyu, en Corea del Sur se recordó que hace poco más de un mes el actor fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. La remisión a la Fiscalía ocurrió el pasado 19 de junio tras ser descubierto manejando por al menos 5 kilómetros en estado de ebriedad.

Tras darse a conocer la noticia de su detención por lo anterior, el actor tomó la decisión de renunciar a su papel en la obra de teatro 'Shakespeare In Love'; cabe destacar que cuando los idols coreanos se ven involucrados en escándalos, su carrera se suele ver afectada.

Las afectaciones en la trayectoria artística de Song Young-kyu no solo se vio afectada en el teatro, pues en proyectos como 'The Defects' y 'The Winning Try' dieron a conocer que las escenas en las que actuaba el famoso se editarían tanto como fuera posible.