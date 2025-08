Maribel Guardia manda mensaje de apoyo a Olivia Collins tras ser eliminada de La Casa de los Famosos México

Olivia Collins se convirtió en la primera eliminada de la nueva temporada en La Casa de los Famosos México y ante esto los mensajes de apoyo de personas cercanas no tardaron en llegar, entre éstos destacó el de Maribel Guardia. Las actrices comparten una gran amistad desde hace 40 años, motivo por el que la vedette no dejó de apoyarla desde que fue confirmada su participación en el reality show.

Pese a su ausencia en redes sociales ante la polémica que la rodea por el pleito legal que sostiene con su exnuera, Imelda Garza, la vedette se ha pronunciado en algunas ocasiones con mensajes y fotografías ante importantes momentos. Tal y como ocurrió con la participación de Olivia Collins en el reality show, pues al tratarse de una de sus grandes amigas le dedicó publicaciones en las que pidió el apoyo del público.

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia compartió un mensaje con el que le mostró su apoyo a Olivia Collins luego de ser eliminada de La Casa de los Famosos México. La actriz acompañó sus tiernas palabras con una serie de fotografías que dan muestra de la gran amistad que existe entre ellas desde hace más de cuatro décadas y durante las que han compartido grandes experiencias.

"Mi amiguita Olivia Collins … ¡Qué orgullosa estoy de ti! En La Casa de los Famosos mostraste no sólo tu talento y tu carácter, sino también ese corazón tan hermoso que tienes. Me conmoviste, me hiciste reír, me hiciste admirarte aún más. Verte ahí fue un recordatorio de la gran mujer, amiga y guerrera que eres. Te quiero muchísimo y siempre voy a estar aquí para ti", se lee en el mensaje de Guardia.