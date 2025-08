La canción de Espinoza Paz que le escribió a la mujer más hermosa de la que se enamoró y era casada

Hay una canción que escribió Espinoza Paz y del que además es el intérprete que ha llegado al corazón de millones de personas que la escuchan, es una pieza que pocos saben tiene una dedicatoria especial para una mujer que se robó el corazón del artista, aunque el de ella ya estaba ocupado porque era casada.

Espinoza Paz poco a poco ha compartido con sus seguidores el proceso creativo para componer las letras de las piezas que se han convertido en éxito en su carrera, tal y como la vez que mencionó que el tema Hombre Normal lo hizo para una mujer muy especial en su vida.

Hay varios videos en redes sociales en donde Espinoza Paz habla de la manera en la que se motiva y de las personas que lo han inspirado a escribir canciones, ya que no es secreto que el amor es parte fundamental del proceso que utiliza para crear los versos o la música para los temas que después se convierten en los más queridos por su público.

La canción que Espinoza Paz escribió para Sergio Vega y que es ideal para cantarle al ex que te hizo mucho daño

Isidro Chávez Espinoza Paz dio a conocer que la letra de Hombre Normal surgió tras enamorarse de una mujer muy bella, pero con quien no prosperó la relación, y años más tarde al encontrarse con sus familiares le comentaron que ya estaba casada y que ya no tenía oportunidad.

“Una mujer de Culiacán muy bonita, que estaba tan bonita que decía yo ‘no me conviene porque está muy bonita’, un día fue a verme a un palenque y yo dije ‘no la tengo que ver’ y luego fue a buscarme a un lobby’ y me dijo mi amigo, ‘la fulana se fue’”, es lo que mencionó Espinoza Paz.

Espinoza Paz asegura que se arrepintió del desplante que tuvo con la mujer bella, pero agrega que sabe que la relación entre ellos no tenía futuro, también mencionó que la chica sí conoce que el tema fue dedicado para ella, pero ya no pasó nada más en la historia de amor.

Corazón, a través de esta canción

Quiero decirte, como me siento.

Sé que nada pasará,

Si mañana no me ves

Y tengo que asimilar

Que por este soñador ya no tienes interés.

Nunca fui tu prioridad

Ni tu centro de atención

Y tengo que asimilar

Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón.

Me haré pasar por un hombre normal

Que pueda estar sin ti

Que no se siente mal

Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza.

Con madurez me voy a retirar

Y por primera vez prometo no llorar

Y voy a sonreír

Para que pase desapercibida mi tristeza.

Que le digo a la ciudad,

Por tu desaparición

Como puedo asimilar

Que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón.

Me haré pasar por un hombre normal

Que pueda estar sin ti

Que no se siente mal

Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza.

Con madurez me voy retirar

Y por primera vez prometo no llorar

Y voy a sonreír

Para que pase desapercibida mi tristeza.

A través de esta canción

Solo quería que supieras como me siento

Era solo eso, solo eso.