Facundo declara la guerra a Dalílah y Shiky tras broma pesada de llenar su colcha con los vellos púbicos | VIDEO

"Que comiencen los juegos del hambre", sentenció Shiky tras jugarle una pesada broma a Facundo, pues anoche tras la primera eliminación de La Casa de los Famosos, el español llenó la cama del comediante con sus vellos púbicos. ¡Y no estuvo solo!

Pues a su pesada broma se sumó Dalílah Polanco, quien fue cómplice no sólo en llenar las sábanas de Facundo con vellos, sino que le ayudó a Shiky a guardar todo el vello mientras él se rasuraba la zona. "Qué asco", dijo el polémico comediante al reaccionar al inicio del juego, sin que los famosos supieran que le acaban de declarar la guerra.

"Esto sí amerita... Está bien. Nada más vi pelos aquí y dije, ya sé qué está pasando. No me imaginé, qué indigno, qué indigno . No mas, acabas de despertar al monstruo", dijo Facundo .

Tras salir del cuarto con su sábana en manos y lista para sacudirla, el ex participante de Big Brother se encargó de contarle a todos la mala jugada que le acababan de hacer. Entre risas, pero con sonidos de asco, el famoso decidió cobrar venganza.

"Todavía se cercioró de que yo supiera que no eran pelos de lo que le había cortado a Abelito, sino que eran vellos púbicos", contó a Aarón Mercury aún con un rostro lleno de sorpresa. Y cabe mencionar que el propio Shiky le enseñó su rasurado perfecto para que entendiera la jugada.

Fue Shiky quien confesó que para esta broma no estuvo solo, sino que lo acompañó Dalílah Polanco para resguardar todos los vellitos con sus manos; este momento desató la risa de todos los participantes y más tarde ella misma salió a confesar cómo se vivió la jugada desde su perspectiva.

"Sabía, sí, me había contado. Me contó que Facundo le había colocado uñas amarillas y cuando me dijo: 'Voy a llenarle de pelos'. (...) Cuando me dice 'no puedo', ahí va la pende*a, la verdad fui movida por la amistad y por el cotorreo", se sinceró Dalílah.