Emiliano Aguilar lanza preocupante mensaje a sus fans y menciona a su hija: "Ya no estuviera en este mundo"

Emiliano Aguilar apareció hace unas horas en su cuenta de Instagram desde donde envió un nuevo mensaje a sus fans en el que encendió las alarmas por su estado actual y por lo mucho que ha luchado por salir adelante sin el apoyo de su padre, Pepe Aguilar, con quien se mantiene distanciado desde hace años.

A través de un posteo de Instagram, el cantante compartió un agradecimiento a sus fans y a los más de 447 mil seguidores que tiene en la plataforma de Meta. Allí, se sinceró y explicó que el soporte que le dan es lo que lo mantiene a flote. "Les quería decir muchas gracias a todos la neta. Se los digo de lo más profundo de mi corazón", dijo.

Sin embargo, así como muchos se emocionaron por sus palabras, otros se mostraron preocupados por lo que pudo haber pasado Emiliano Aguilar en el pasado y esto a causa de una frase en particular en la que aseguró que si no fuera por los fans, su hija Ángela y por la música, él ya no estaría en este mundo.

"Si no fuera por ustedes, mi hija y la música, ya no estuviera en este mundo. Muchas gracias, mi gente", concluyó su mensaje.

Así reapareció en redes. (Foto: IG @emiliano_aguilar.t)

Fans de Emiliano Aguilar reaccionan a fuerte mensaje de agradecimiento

Luego de confesar que tiene tres grandes pilares que lo mantienen fuerte y con vida, Emiliano Aguilar recibió muchos mensajes de cariño por parte de sus amigos y de sus fans, quienes siguieron respaldándolo por su música y sinceridad, especialmente ahora que su familia liderada por Pepe Aguilar se encuentra en escándalo tras escándalo.

"Un fuerte abrazo Emiliano, solo por hoy", "Dios les siga bendiciendo y te conceda todas las peticiones de tu corazón"; "me gusta que eres bien humilde", "bendiciones", "muchas bendiciones para ti y tu hija" y "éxito y siéntete muy orgulloso", se lee en la sección de comentarios.

Emiliano Aguilar destapa colaboración con Majo Aguilar, así habla de su prima

Aunque Emiliano Aguilar se mantiene alejado de su familia directa, es decir, su padre Pepe Aguilar y sus hermanos Leonardo, Aneliz y Ángela Aguilar, ha demostrado en más de una ocasión que siente orgullo y admiración de su prima Majo Aguilar, quien está abriéndose paso a lo grande dentro del regional mexicano.

Tras las muestras de cariño que le ha demostrado públicamente, los fans de los cantantes han externado sus deseos de que lancen una canción juntos y este fin de semana el rapero destapó que pronto se vendrá la colaboración.