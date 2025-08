Elaine Haro revela la fuerte alergia que tiene y por la que sufrió graves heridas en la piel

Elaine Haro es una de las participantes que no deja de sorprender a los fans en La Casa de los Famosos México, pues aunque posee una extensa carrera hasta hace unos días algunos dijeron no reconocerla del todo. El reality show ha significado una oportunidad para que el público la conozca aún más y ya logró cautivarlos con su carisma, belleza y las anécdotas con las que ha impactado, como la más reciente sobre la alergia que le provocó graves heridas en la piel.

La actriz de La Rosa de Guadalupe se enfila como una de las participantes favoritas del reality show gracias a la simpatía que muestra frente a las cámaras, además de su cercanía con Ninel Conde y Abelito. Luego de su nominación, parece haber dejado atrás todo malentendido con Mariana Botas ya que tuvieron una charla en la que le reveló uno de los momentos más difíciles que vivió en una obra de teatro.

En una charla con Mariana Botas mientras se desmaquillaban, Elaine Haro reveló que debe tener un estricto control con los productos que usa en su piel ya que tiene una fuerte alergia al látex y en el pasado esto le provocó graves heridas. La actriz recordó la experiencia por la que lo descubrió y que ocurrió durante una obra de teatro en la que, dando muestra de su profesionalismo, soportó un intenso dolor antes de abandonar la puesta en escena.

“A 10 minutos de que empezó la función, me empezó a quemar la cara, el cuello donde me puse el collar y donde me puse la pulsera (…) Voy, me veo y me pica. Toda la cara la traía roja, como quemada y me ardía horrible. Al siguiente día, en vez de rojo, roncha… Traía el párpado rojo, el cuello parecía como si me hubieran cocido la cabeza y se me hizo una cicatrización queloide", recordó Haro indicando que fue el pegamento que usó para su maquillaje lo que le provocó estas heridas.