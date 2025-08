El vestido blanco con el que Galilea Montijo apareció anoche en La Casa de Los Famosos y que rinde homenaje a su triunfo como Chica TV 1993

¡Vaya momentazo icónico que nos regaló Galilea Montijo hace unas horas! Pues anoche apareció frente a la Gala de Eliminación de La Casa de los Famosos México con un look de lo más icónico que destaca por un vestido blanco que tiene mucha historia.

Pues si bien se trata de un nuevo diseño y confeccionado especialmente para ella, algo que llamó la atención es que la marca detrás del bonito y moderno vestido confirmaron que la imagen que tomaron como referencia fue precisamente un vestido blanco que Galilea Montijo usó en 1993, año en el que ganó el certamen Chica TV.

Jessica Marmolejo, la stylist de la conductora de Hoy compartió un video recordando a detalle todo lo anterior y de cómo anoche en La Casa de los Famosos se buscó recordar este momento con un look no idéntico, pero sí similar y que guarda mucho significado para la presentadora, pues con dicho outfit, "comenzó su historia en la televisión mexicana".

"Hoy, más de 30 años después, ese recuerdo se reinventa. Diseñamos un nuevo vestido blanco que sigue siendo símbolo de nuevos comienzos", explicó en Instagram Jessica Marmolejo y la firma de moda Iann Dey.

Galilea Montijo se lució como nunca. (Foto: IG @galileamontijo)

Un vestido blanco, así honraron el inicio artístico de Galilea Montijo

Este fin de semana Jessica Marmolejo, la stylist de Galilea Montijo, compartió un reel de Instagram en el que se aprecia cómo en 1993, una muy joven Galilea Montijo fue coronada por su belleza, carisma y humanidad en el certamen Chica TV y con el que se lanzó a la fama.

Para después mostrar todos los detalles de la creación de Iann Dey, la marca que se volvió viral en el inicio de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México al colocar a la conductora estrella en un entallado vestido de cristales y transparencias; ahora, la misma firma diseñó algo más moderno, chic y femenino del vestido blanco que la conductora usó hace más de 30 años.

En los detalles dejaron ver parte de la confección con una silueta entallada, con una tela con volumen, escote profundo y unas mangas sobrepuestas que se convierten a guantes largos de cuero que hacen el juego perfecto con el corsé que acompañó el atuendo.

¿Qué opinas de este look? (Foto: IG @galileamontijo)

"La textura, el contraste, la silueta: todo habla de evolución como homenaje a esa joven llena de ilusión… y a la mujer fuerte, elegante y auténtica que es hoy. Este vestido no solo viste un momento. Celebra una trayectoria", explicaron.

De esta forma fue Galilea Montijo se robó todos los reflectores de la primera eliminación de La Casa de los Famosos México 3, pues su acertado vestido blanco del que ahora conocemos la historia, dio mucho de qué hablar, especialmente en redes sociales, donde llenaron de elogios a la conductora.

"Estoy cansado de ignorar que Galilea Montijo no es un fashion icon mexa estoy in looooove", "otsea lo Caritsima Galilea Montijo", "cuerpazo", "No puedo de tanta perfección", "El esperar que se usara Gali en cada gala, el tenernos al borde la de televisión esperando tu trabajo, es algo que pocos logran" y "me encanta cómo cada pieza tiene una intención, una historia y más importante: un propósito", se lee en la sección de comentarios.