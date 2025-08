Edson Zúñiga celebra al Chicharito por comentarios machistas: "Que la mujer se regrese a la cocina" | VIDEO

¡No le teme a la funa! Así respondió Edson Zúñiga 'El Norteño' a pregunta expresa de qué le parecieron los comentarios que realizó hace unas semanas Javier 'Chicharito' Hernández y que fueron tachados de machistas y misóginos por la forma en la que se dirige al rol de la mujer.

Chicharito Hernández desató toda una polémica hace unas semanas, misma que llegó a los oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Federación Mexicana de Fútbol, quien lo sancionó por sus mensajes despectivos contra las mujeres.

Tras su pronunciamiento, muchas celebridades tanto hombres como mujeres lamentaron los comentarios del futbolista lamentando lo dicho; sin embargo, este fin de semana a las posturas se sumó la de Edson Zúñiga 'El Norteño', quien contrario a lo esperado, celebró el pronunciamiento del deportista. Al ser cuestionado de qué opina del Chicharito, respondió:

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Edson Zúñiga 'El Norteño' se posicionó ante los comentarios misóginos que el Chicharito realizó hace unas semanas y desató la polémica al coincidir con el futbolista. Además, externó que el lugar de las mujeres debe ser la cocina y que quienes busquen más libertad, deben hacerlo en este mismo espacio.

Durante la entrevista, el comediante también lanzó un comentario con el que no muchos estuvieron de acuerdo al afirmar que por eso ni Dios ni Satanás tienen esposa.

"Por eso Dios no tiene mujer, porque él no es pende**. Tampoco Satanas tiene mujer, porque tampoco es pende**", sentenció.

Finalmente, en su conversación con los medios, el comediante le envió un mensaje de agradecimiento al Chicharito, por dar su postura respecto al rol de las mujeres. Cabe destacar que aunque los reporteros le advirtieron al 'Norteño' que lo van a funar por su postura, él aseguró no temerle a la cancelación.

"Gracias Chicharito. (Te van a funar). No pasa nada, que me satanicen. (No van a ir a tus conciertos) Que no vayan, yo no doy conciertos", concluyó sobre el tema.