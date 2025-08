"Dando un paseo", la última publicación de Yanin Campos en Instagram

El fuego de la cocina en MasterChef México se apagó este lunes 4 de agosto para Yanin Campos, exparticipante que murió a los 38 años de edad luego de un accidente automovilístico. La repentina partida de la joven ha causado conmoción entre los fanáticos del reality show e internautas, quienes seguían de cerca sus pasos a través de redes sociales donde compartía más de sus proyectos y vida personal.

Yanin Campos fue parte del reality show de cocina en su cuarta temporada dejando huella con su carisma, belleza y el talento culinario mostrado también en la edición "La Revancha" del programa. Luego de ello continuó su sueño con trabajos enfocados en gastronomía, esto era algo de que compartía a través de sus redes sociales manteniéndose cercana al público y los fanáticos que se mostraron cautivados por su talento.

"Dando un paseo", se lee en el mensaje junto a la última fotografía de Yanin Campos publicada en su cuenta de Instagram en donde tenía más de 72,000 seguidores. Ahora, la imagen se ve acompañada de decenas de mensajes a través de los comentarios en los que fanáticos lamentan la partida de la joven chef y externan sus condolencias a la familia.

Pese a su popularidad, Yanin Campos se ausentó de redes sociales y la última postal compartida es de abril de 2023 como recuerdo de su viaje a Londres. En ésta posa junto a una caseta de teléfono, clásico escenario para los viajeros en este destino y, al fondo, el Big Ben que también es característico de este lugar.

Aunque Yanin Campos continuó con su pasión por la cocina trabajando en un restaurante creando los menús y junto al chef chef Raúl Linares en su panadería, más tarde decidió enfocarse en su página azul por la que recibió fuertes críticas y decidió ausentarse de redes sociales para alejarse de la polémica.

Pese a los comentarios negativos, Campos intentó continuar como creadora de contenido y abrió su canal de YouTube en donde reveló detalles polémicos del reality show. Yanin también recibió amenazas y agresiones por su contenido, además de que fue reportada al grado de que su cuenta fue eliminada.

“Se me dificultan ciertas cosas, esta creatividad que tienen los chicos y las cosas que hacen, los trends de baile que obviamente no me van a salir. Entonces, no he encontrado esa fórmula de contenido, sí sé que quiero chismear, pero necesito hacerlo muy bien planeado porque luego de metes en muchas broncas y sentiría muy feo que me cerrarán la cuenta”, dijo Yanin Campos en una entrevista en 2023.