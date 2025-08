Dalilah Polanco revela en La Casa de los Famosos México que fue discriminada en Nueva York por ser latina

Dalilah Polanco fue el centro de atención en La Casa de los Famosos México al contar la temporada en la que vivió en Estados Unidos junto a una de sus parejas, ya que platicó que, aunque fue un momento especial en su vida, también sufrió discriminación por ser latina.

La integrante de La Casa de los Famosos México dijo que a pesar de que ella y su pareja, de quien no reveló su identidad, pero los seguidores aseguran que se trata de Eugenio Derbez, Dalilah Polanco mencionó que les causó bastante trabajo rentar un departamento por ser latinos, específicamente mexicanos no les fue fácil realizar este proceso.

“Ya teníamos rentado el departamento y todo, el día que llegamos, la broker con la que hicimos todo el negocio del departamento muerta de pena, me dice ‘perdón, tengo mucha pena, pero me dijo que eran latinos’”, fue lo que contó Dalilah

Aunque después ya todo mejoró ya que agregó que la zona en la que Dalilah Polanco y su pareja buscaron un departamento para vivir es tan exclusiva que confesó que incluso el actor Liam Neeson fue su vecino y se lo encontró en repetidos momentos en el elevador cuando ella llegaba de la escuela de cine y dirección en la que estudió en Nueva York.

Hasta el momento, el comportamiento que tiene la estrella de la televisión a conquistado a algunos de los espectadores y seguidores del proyecto, ya que consideran que es una mujer autentica, mientras que otras aseguran que la celebridad pronto entrará en colapso y se desesperará de convivir con todos los famosos que están dentro de la casa, por lo que su actitud cambiará.

Después del primer domingo de eliminación en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, el público aplaudió la participación de Dalilah Polanco en el posicionamiento frente a Adrián Di Monte, ya que aseguraron que fue quien mejor explicó las razones por las que desea que el actor cubano se vaya del programa de televisión.

"Quiero que te vayas porque entré a esta casa con información de afuera que me perturbó de alguna manera y no me ha permitido convivir libremente contigo como lo he hecho con los demás... te nominé y me parece correcto decirte estas palabras", fue lo que dijo Dalilah a Adrian di Monte.