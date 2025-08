¿Cuánto pesa Abelito? Así lo reveló la estrella de La Casa de los Famosos México

Abelito apareció en La Casa de los Famosos México como por "arte de magia" al salir de una esfera de disco que se encontraba colgada desde que comenzó el primer programa de la tercera temporada. Desde su llegada, el influencer no ha dejado de ganarse el corazón de la gente dentro y fuera de la casa más famosa de la televisión Azteca. Ahora no vamos a hablar de sus ocurrencias, sino de uno de los detalles que lo ha hecho convertirse en uno de los habitantes más divertidos. Estamos hablando de su peso.

Una de las características que ha hecho que el mundo ame a Abelito es su versatilidad para algunas dinámicas dentro de La Casa de los Famosos México. El poder aprovechar su baja estatura y que no es tan pesado para poder subirse arriba de sus compañeros y algunos otros factores que han sido fundamentales para el desarrollo de actividades y dinámicas en lo que va del reality show. Ahora toca hablar de cuánto pesa, ya que es un factor importante para poder convertirse en Ratatouille o que sus compañeros lo cargaran para una sesión de fotos el día de la fiesta.

Gracias a algunos de los momentos más icónicos de lo que va de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, es momento de hablar sobre el peso de Abelito. Si bien es cierto que al ser de baja estatura no pesará lo mismo que el resto de los habitantes, pocos conocen cuánto pesa la estrella del reality show más polémico de la televisión mexicana.

Después de verlo montando a sus compañeros, como si fuera jinete de toros bravos (también conocidos como Bull Riders), de subir a los hombros de Aarón Mercury para revivir una escena de Ratatouille y ser cargado por sus compañeros para una sesión de todos, los fans de La Casa de los Famosos México se preguntan cuánto pesa el joven creador de contenido de 25 años. Por ese motivo vamos a recordar un video en el que se presenta Abelito y confirmó su peso y estatura.

En el clip que se convirtió en tendencia, el comediante e influencer se presenta ante sus fans y aquellos que todavía no sabían muchos detalles sobre su trayectoria en las redes y en la pantalla chica; además de dar algunos detalles sobre su vida privada como su estatura, su familia, donde nació, su fecha de nacimiento, lo que le gusta hacer y su peso.

Abelito no dudó en hacer un video en el que le cuenta a la gente un poco de su vida privada y lo que ha hecho a lo largo de su carrera como artista. Entre los datos que dio al inicio del clip confirmó su peso y estatura. El creador de contenido mide 1.14 cm y pesa 30 kilos. Tras confirmar su peso hizo un chiste, ya que considera que es bastante liviano.

"Me presento. Me llamo Abel, aunque me dicen Abelito. Nací el 27 de septiembre de 1999 en Tabasco, Zacatecas. Mido 1.14 cm y peso 30 kilo, así es me puede llevar hasta una corriente de aire" dijo Abelito en el inicio del video donde se presenta ante sus fans y los seguidores de La Casa de los Famosos México.