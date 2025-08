Shanik Berman revela que huele los calzones y los pies de su esposo para descartar que le sea infiel | VIDEO

Shanik Berman acaba de hacer tremenda confesión en el programa ¡Qué buena hora!, pues en un panel de conversación con expertos en infidelidades y problemas de pareja, condesó que tiene un par de hábitos para descartar que su esposo le esté ponga los cuernos.

Durante la conversación, en la que también estaba Nicola Porcella y Michelle Vieth, Shanik Berman confesó que para descubrir una posible infidelidad de su pareja suele olerle los calzones y también los pies, pues de esta forma sabrá si éste llegó a bañarse para ocultar un affaire.

Tras esta dura confesión, una de las expertas intervino y dijo que es muy probable que la ex participante de La Casa de los Famosos debe de vivir en una "ansiedad total" al realizar algo como lo que le está haciendo a su esposo, Jorge Berman.

Las declaraciones de la periodista se han viralizado. (Foto: YouTube @faranduladehoy1)

De esta forma se puso fin a la conversación para seguir hablando de las infidelidades, aunque poco después Nicola lanzó una pregunta para incomodar a la conductora: "Shanik, ¿tú nunca has sido infiel?".

Shanik Berman se sincera: ¿le fue infiel a sus parejas?

Tras la pregunta directa del galán peruano, Shanik Berman no confirmó ni descartó alguna infidelidad ya sea con novios o con su actual esposo; sin embargo, en un tono de broma preguntó el contexto.

Pese a ello, la conversación de los expertos destacó que la definición de infidelidad es personal y en construcción para una y otra persona. Por lo que se tiene que aclarar que la periodista no respondió a la pregunta directa, aunque sí aclaró que no se ha enamorado de alguien que no sea su esposo.

"¿Con Quién? No. Bueno, infiel depende como dicen, de que te has dado un besito con alguien. No, cómo me voy a enamorar de alguien más", concluyó el tema.

Luego de su sinceramiento, en redes sociales se desató toda una polémica en torno a las declaraciones de la controversial periodista. Entre los mensajes que recibió por decir que le huele los pies y los calzones a su esposo, destacan:

"Qué horror de relación que cochinada de relación, pobre hombre también con esa mujer detrás de él" y "exacto, ser libre en un matrimonio con respeto, amor, exacto".

¿Quién es el esposo de Shanik Berman?

Jorge Berman es el esposo de Shanik Berman, la periodista y conductora de espectáculos, pero a diferencia de su esposa, él no pertenece al mundo del espectáculo y en su lugar, siempre ha optado por llevar un perfil bajo y lejos del ojo público.

Aunque tiene de profesión una ingeniería industrial y con el tenis como hobby, el nombre de Jorge Berman alcanzó mucha popularidad gracias a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, donde participó como habitante Shanik. La popularidad del hombre fue por las declaraciones de la periodista y por el muñeco de trapo de tamaño real con el que ingresó al reality.