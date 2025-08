Olivia Collins rompe en llanto y confiesa que no está feliz en La Casa de los Famosos México: "Aquí no estoy en paz"

Olivia Collins rompió en llanto en una charla profunda junto a Facundo al confesar que su estancia en La Casa de los Famosos México no ha sido del todo buena, pues reveló que desde que entró no se ha sentido en paz y no ha logrado empatizar con las dinámicas de la casa, ni con sus compañeros.

Al estar nominada, Facundo se acercó a ella y le preguntó que en caso de que saliera expulsada qué experiencia le dejaría el reality show tras haber participado. Olivia señaló que no sabe socializar y que eso es lo que le ha costado trabajo.

Señaló que no le gusta estar platicando con todos tratando de hacer charlas forzadas porque no es algo que sea parte de su forma de ser. Cree que está desfasada, pues sentía que no encajaba en los grupos, algo que también ha detonado su carácter temperamental.

Otro tema del que habló que no la ha hecho sentir bien fue su problema auditivo, pues cuando todos hablan y hay mucho ruido no puede concentrarse en nada y le parece un bullicio sin sentido, situación con la que coincidió Facundo, pues también dijo que el ruido de todos le ha llegado a molestar y prefiere irse por un momento.

La actriz comenzó a llorar al hablar de cómo se ha sentido en el reality | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Mencionó que su vida fuera de la casa estaba muy en paz y dentro de La Casa de los Famosos no ha encontrado esa paz que tenía afuera. Por lo que, explicó a Facundo que ella no es así, luego ambos comenzaron a llorar al empatizar con la situación y se abrazaron para consolarse el uno al otro.

"¿Sabes que yo he encontrado en paz? Yo Olivia he encontrado la paz y aquí no he encontrado la paz. Tengo mi vida muy bien hecha y llena de armonía y de amor y aquí no encuentro la paz, aquí estoy en una constante emoción", expresó.

La actriz de 67 años señaló que estar encerrada le ha sobre pasado, pues extraña su libertad, ver espacios libres y tener sus cosas donde quiera, además de que le gusta el orden y ve lleno de ropa y maleta por todos lados, lo que la ha hecho sentir cierto agobio.

Olivia agradece a Facundo su compañerismo

Olivia agradeció a Facundo lo solidario que ha sido con ella y con sus compañeras, pues cree que es una persona muy solidaria pero no todo el tiempo puede estar con ella acompañándola. Por su parte, el comediante dijo que entendía lo duro que la estaba pasando y lo difícil que suponía era para ella tratar de encontrar un lugar dentro del caos de toda la casa.