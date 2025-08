Nodal envía fuerte mensaje a sus fanáticos sobre el rumbo de su carrera musical

Christian Nodal hizo un anuncio especial en TikTok en donde les contó a sus millones de fanáticos lo que está por acontecer en su carrera profesional como cantante de música mexicana, ya que confirmó que ofrecerá más canciones, tal y como lo esperan sus seguidores.

Con un video en donde aparece en diversos momentos de su vida, tal y como el estudio, en casa o en otros instantes de sus días, Nodal les dijo a todos sus fans que está por entrar en un reto de su carrera musical, ya que no esperará a lanzar un disco para estrenar un tema.

Cazzu revela que Nodal no le paga la vivienda a su hija y tuvo que mudarse recientemente | VIDEOS

Para sorpresa de los seguidores del originario de Caborca, Sonora, ahora el cantante lanzará al mes entre una y dos canciones inéditas, que grabará de las composiciones que tiene guardadas o que sus amigos le mandan.

“Eso despertó en mí una llama creativa, una energía que no le sé explicar que me arropa por completo. En junio me reuní con mi equipo de trabajo y les propuse algo, sacar una o dos rolitas por mes a partir de julio, la idea les encantó”, es lo que agregó Nodal.