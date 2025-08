La Casa de los Famosos México: Olivia Collins es la primera eliminada del reality show

Lo que comenzó como una semana llena de compañerismo en La Casa de los Famosos México dio un giro radical con las nominaciones y los primeros conflictos surgieron generando tensión entre los participantes. Sobre todo con Adrián Di Monte, quien obtuvo la mayor cantidad de puntos por parte de sus compañeros, sin embargo, el voto del público tuvo más fuerza y el actor cubano logró conservar su lugar una semana más dejando fuera de la competencia a Olivia Collins

En la placa de nominados se encontraba Ninel Conde, considerada por gran parte de sus compañeros como una de las rivales más fuertes de esta temporada. Algo nada alejado de la realidad, pues el 'Bombón asesino' se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos gracias a su sentido del humor, autenticidad y gran amistad que ha logrado formar con Abelito, participante que ya se perfila como uno de los que podría llegar a la final.

Quien no logró convencer al público de conservar su lugar una semana más en La Casa de los Famosos México fue xxxx que este domingo 4 de agosto se convirtió en la primera en ser eliminada del programa. Durante el posicionamiento, Adrián Di Monte rompió récord, pues aún cuando se trata de los primeros días de competencia casi todos los participantes se colocaron detrás de él, excepto Mar Contreras que mantuvo firme en su decisión de conocerlo más y optó por encarar a Priscila Valverde.

“Hermosos, todos tienen un gran talento, mis respetos y admiración para todos ustedes. Me enseñaron mucho, lo intenté, no se pudo, pero me los llevo aquí adentro”, dijo Olivia Collins al despedirse del resto de los participantes.