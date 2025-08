Facundo “roba” la ropa de Ninel Conde y rapea en su posicionamiento con Adrián Di Monte

Pese a las controversias que ha protagonizado en los primeros días y que le han ganado comentarios negativos en redes sociales, Facundo lucha por mantener su lugar en La Casa de los Famosos México y avanzar como uno de los favoritos del público a través de su sentido del humor e irreverencia. Esta vez dio muestra de su creatividad y durante el posicionamiento se colocó frente a Adrián Di Monte usando ropa de Ninel Conde y lanzando un rap para el que usó los fracasos del actor en la primera semana.

El conductor ha dado de qué hablar durante los primeros días del polémico reality show, aunque comenzó como uno de los favoritos su actitud le ganó críticas en redes sociales. Pese a ello, mantiene con él a una gran cantidad de fanáticos que no dudan en apoyarlo y también se mantiene en armonía con el resto de los habitantes, esto ante lo que parece ser una estrategia para evitar ser nominado mientras avanza en la competencia.

El también comediante advirtió que durante las siguientes semanas tomaría del armario del resto de los participantes algunas prendas para lucir en la gala de eliminación, para ello comenzó con Ninel Conde de quien se probó algunas de las más elegantes para después tomar una chamarra en color negro con plumas en el cuello dejándola abierta para mostrar el abdomen. Lo combinó con una gorra roja, pantalones negros y joyería dorada.

Como nunca antes se había visto en La Casa de los Famosos México, Facundo usó las derrotas de Adrián Di Monte durante las primeras semanas para crear un rap con el que más tarde se posicionaría frente al actor cubano. Contrario a lo que se pensaría, el también modelo respondió entre risas y agradeció al conductor por la manera tan original en la que sostuvo su decisión.

“No soy un güey clavado que me ponga a investigar de los habitantes su pasado, pero hay algo que sí me tiene decepcionado y que no puedo dejar de lado. Yo pensaba que en las pruebas tú ibas a ser el rey y me doy cuenta que nada más viniste a hacer güey. Mariana Botas te ganó con las pelotas, tuviste otra chance y el Guana te ganó con el balance, es fatal que no llegaste a ni una final. No sé cuántos va a haber en esa fila, lo que sí sé es te faltó el cambio de pila. No sonará bonito, pero tú te corriste solito”, dijo Facundo.