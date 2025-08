Facundo revela cómo fue el día que robó en una tienda y cómo logró escapar de la policía: "Me robaba de los caros"

Vaya escándalo el que ocasionó Facundo hace unas horas durante una conversación en La Casa de Los Famosos México tras confesar que una vez cometió un robo de productos "caros" y en medio de su decisión tuvo que enfrentarse a las consecuencias.

Según contó y por fortuna, logró escapar de la policía, aunque sin cometer el acto ilegal, pues en medio de esa persecución el comediante se quedó sin los productos que previamente había robado. Cabe destacar que su confesión no fue un hecho reciente, sino que ocurrió durante su juventud.

Anoche mientras se encontraba en la sala conviviendo con el resto de participantes de La Casa de los Famosos México, Facundo explicó que cuando era joven sentía mucha pasión por tomar fotos y videos con su cámara, pero que no siempre podía comprarse nuevos cassettes para filmar sus aventuras.

Tanto así que incluso en una ocasión tuvo la osadía de borrar el cassette de la boda de sus padres: "Yo dije: 'Qué hueva la boda. Quién quiere ver una boda', y yo de este. Grababa ahí", dijo causando asombro del resto de sus compañeros.

Facundo admite que robó en una tienda y casi lo detiene la policía

Tras sincerarse y confesar que borró el cassette con la boda de sus papás lo regañaron por la irresponsabilidad. Ante ello, Facundo explicó que a partir de entonces tuvo que comenzar a comprar sus propios cassettes, aunque en el proceso reconoció haberse robado unos cuantos.

"Tenía que ir y comprar. Y ya me había robado dos o tres veces, dije 'bueno, voy a ir'. Y todavía me robaba de los caros, decía: 'Pues si ya me los voy a llevar, me voy a llevar de los chidos, de los de buena calidad'", mencionó.

Sin embargo, añadió que cuando caminaba hacia la puerta con dos cassettes, un policía lo detuvo justo en la entrada de la puerta para preguntarle: "¿No vas a pagar eso?". El momento no puso nervioso al participante del reality show, sino que se inventó una buena mentira.

Pues Facundo menciona que para responderle al policía dijo que iba a su bicicleta por el dinero que se le había olvidado, aunque en el proceso, el miembro de seguridad lo siguió y fue entonces cuando inició la especie de persecución al subirse a su bicicleta y pedalear lo más rápido que pudo.

Mientras tanto el policía fue más rápido y lo alcanzó a agarrar de la chamarra, aunque el participante de La Casa de los Famosos México fue más inteligente: "Me quité la chamarra y en la chamarra venían los cassettes. Me quedé sin chamarra y sin cassettes, pero no me agarró. El güey me jalaba y yo de: ¡ah!", concluyó.

Sobre esta experiencia, Facundo aceptó que esta fue la última vez que se atrevió a hurtar, especialmente porque a uno de sus amigos sí lo detuvieron robando y por lo tanto, "estuvo dos meses en la cárcel".