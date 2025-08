Facundo y Mariana Botas confiesan que ya no soportan a Aarón Mercury: “Me desespera”

Aunque Facundo arrancó la nueva temporada de La Casa de los Famosos México como uno de los participantes favoritos del público, esto podría estar cambiando debido a su actitud. Esta vez dio de qué hablar tras admitir que ya no soporta a Aarón Mercury debido, señaló el conductor, a la manera en la que se deshizo de una araña y su desbordante energía resultado de su juventud, algo en lo que también estuvo de acuerdo Mariana Botas.

Aarón Mercury se perfila como uno de los habitantes más queridos de la temporada gracias a su atractivo físico y su sentido del humor con lo que ha logrado arrancarle sonrisas a los fans, quienes se lo hacen saber a través de redes sociales a través de mensajes de apoyo. Sin embargo, esto no habría tenido el mismo efecto en Facundo que admitió sentirse desesperado por la actitud del creador de contenido.

Todo ocurrió durante una charla entre los conductores con Shiky en la que acordaron confesar a quién ya no soportan más de la casa, aunque con dudas ante la posibilidad de una sanción, Facundo admitió sentirse “desesperado” por Aarón Mercury. Al respecto, Mariana Botas compartió el sentimiento argumentando que era la diferencia de edad entre ellos y los participantes más jóvenes lo que habría provocado este sentimiento.

“Odio que mate animales, no sé, a mí esa gente me da (…) Yo no puedo. Me desespera, no es que me caiga mal, pero...Ya estamos rucos, eso me pasa, 'ya cállense'“, dijo apoyado por Mariana Botas que continuó asegurando que se trataba de la diferencia de edad: “Los más chavitos a veces es como ‘too much, cálmate tantito’ y no me caen mal, pero a veces siento que su energía es como…”.