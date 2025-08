Bellakath recuerda el bullying que sufrió por ser una niña "gorda"; estas son todas las operaciones que casi le cuestan la vida

Bellakath se sinceró como pocas veces al dar una entrevista en El Minuto que Cambió mi Destino, donde confesó que ella se operó tras el bullying que recibió durante su infancia por ser una "niña gorda" y cómo estas cirugías casi le cuestan la vida.

Durante la conversación, Bellaketh recordó que durante su infancia era "gordita", algo que siempre le dejó críticas hacia su físico tanto en la primaria como en la secundaria; sin embargo, mencionó que antes de operarse bajó de peso y los malos comentarios sobre su figura jamás se detuvieron.

"Después ya cuando adelgacé (empezaron a decir): 'Ay, está muy flaca, ya no tiene nada y dije bueno, ahora me voy a operar, pero no por lo que diga la gente, sino porque yo también me veía en el espejo y decía: 'Sí es cierto, no tengo ni aquí ni acá'. Cuando bajé de peso estaba plana, plana", reveló.