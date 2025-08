Aldo de Nigris “batea” a Elaine Haro tras confesarle que le gusta

Desde el momento en el que su participación fue confirmada Aldo de Nigris acaparó las miradas del público y fanáticas que reconocieron su atractivo físico y personalidad divertida, cualidades que habrían cautivado a Elaine Haro. Y es que la actriz no dudó en abrir su corazón confesando que se sentía atraída por el influencer, aunque la reacción de él no fue lo que esperaba y se mostró indiferente a sus palabras.

El sobrino de Poncho de Nigris se ha ganado el corazón del público con su carisma y sentido del humor, además de su atractivo físico por el que recibe halagos en redes sociales y que ahora sería lo que cautiva a la actriz de La rosa de Guadalupe. La también cantante de música mexicana protagoniza el primer "shippeo" de "La Casa de los Famosos México 3" con De Nigris, aunque él parece no estar interesado.

Elaine Haro le confiesa su amor a Aldo de Nigris

Fue durante una charla con Facundo, Priscila Valverde y Ninel Conde que Elaine Haro admitió sentirse atraída por Aldo de Nigris destacando su atractivo físico como aquello que logró captar su atención desde el primer instante comparándolo, incluso, con un “príncipe encantador” de los cuentos. La actriz no dudó en confesarle esto al youtuber, pero su reacción no fue lo que esperaba y no dio señas de corresponder este sentimiento.

“Ve que bien se ve todos los días. Recién despertado parece que se fue al salón, a hacer las pestañas. Yo amanezco ready, o sea, él amanece como príncipe, me recuerda al príncipe encantador. La verdad el chavo es muy guapo”, dijo la actriz que al ver aproximarse a Aldo de Nigris se lo confesó obteniendo un simple “ok” del creador de contenido.

¿Aldo de Nigris tiene novia?

Aunque el creador de contenido negó tener novia, recientemente fue relacionado con Fernanda Arriella, conocida como Fer Alucín. Todo comenzó debido a la participación de ambos en “La Venganza de los Ex VIP”, donde habría surgido la atracción entre ellos por primera vez.

Sin embargo, los rumores de un romance se hicieron más fuertes en junio pasado cuando la influencer publicó una fotografía en redes sociales de un ramo de flores que había recibido como regalo. A esto se sumó que Fernanda se pintó la letra “A” en las uñas, algo que muchos usuarios tomaron como una referencia a Aldo de Nigris, aunque ninguno dio declaraciones al respecto confirmándolo y el youtuber dijo estar soltero.