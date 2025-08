Adrián Di Monte hace frente a las nominaciones y responde a la polémica con Sandra Itzel: “Ese es mi pasado”

Lo que durante los primeros días se mantuvo como un incómodo secreto a voces se confirmó este domingo durante la gala de eliminación, pues algunos participantes de La Casa de los Famosos México se posicionaron frente a Adrián Di Monte dejando claro que su decisión se debía a la polémica surgida tras las acusaciones de Sandra Itzel. Aunque el actor cubano se había negado a hablar del tema, no dudó en mencionarlo asegurando que se trataba de un episodio de su pasado.

Desde antes de iniciar el reality show Adrián Di Monte ya ocupaba el lugar como uno de los más odiados de la nueva temporada y así se lo hicieron saber los fans a través de redes sociales, en donde exigieron que fuera el primer eliminado. Esta polémica influyó en los participantes, pues gran parte de las nominaciones recayeron contra el actor y en el posicionamiento casi todos se colocaron detrás de él.

Mientras el resto de los participantes lo mantuvo como lo que parecía un secreto a voces, Dalilah Polanco fue una de las pocas participantes que en el posicionamiento mencionaron la polémica tras las acusaciones de su exesposa, Sandra Itzel, como el motivo por el que deseaban que Adrián Di Monte el abandonara el programa. A ella se sumó Aldo de Nigris, quien no dudó en mencionarlo destacando los comentarios negativos de los internautas.

"Yo quiero que te vayas porque, desgraciada o agraciadamente, yo entré a esta casa con información, información que, supongo, para jugar de manera correcta debí dejar afuera, pero no puedo hacer oídos sordos a algo que me perturbó de una u otra manera y no me ha permitido convivir libremente contigo como lo he hecho con otros, y creo que lo has notado", dijo Polanco frente a Di Monte.