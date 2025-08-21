Surgen las posibles líneas de investigación por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño

La tarde del martes 19 de agosto, Ernesto Barajas, fundador y vocalista de Enigma Norteño, fue asesinado a balazos en una pensión para autos ubicada en el municipio de Zapopan en el estado de Jalisco. Durante el ataque otro hombre murió y una mujer resultó herida. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Después de que se confirmara la muerte del intérprete de "Los lujos del R" y "Háganse a un lado", varias celebridades del regional mexicano lamentaron la noticia y expresaron sus condolencias a sus familiares. Recientemente se viralizaron las posibles líneas de investigación del asesinato.

Las líneas de investigación en el asesinato de Ernesto Barajas

Ernesto Barajas, fundador de Enigma Norteño, fue asesinado a balazos el martes 19 de agosto. Ante esta situación surgieron un par de posibles líneas de investigación para conocer el móvil del crimen. Es importante señalar que hasta el momento ninguna autoridad oficial se ha pronunciado al respecto.

De acuerdo con distintos reportes, el asesinato de Ernesto Barajas de Enigma Norteño tendría dos posibles líneas de investigación. La primera estaría relacionada con un ajuste de cuentas y la segunda por el contenido de algunas de sus canciones.

Hace unos años Ernesto Barajas, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, informó que fue amenazado de muerte por supuestos integrantes de un grupo criminal. Ese fue el motivo por el que dejó de vivir en Culiacán, Sinaloa, para trasladarse al estado de Jalisco.

Como te comentamos al inicio de esta nota, hasta el momento las autoridades no han confirmado la detención de ninguna persona por el asesinato de Ernesto Barajas. Además se desconocen las líneas de investigación que están llevando para resolver el caso.

El cantante fue asesinado a los 38 años. Foto: Ernesto Barajas

¿Cómo murió Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño, fue asesinado a balazos la tarde del martes 19 de agosto. El cantante de narcocorridos murió dentro de una pensión para autos ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se desconoce el móvil del crimen.

El vocalista de Enigma Norteño consiguió gran parte de su fama gracias a los éxitos "Los lujos del R", "Háganse a un lado" y "El deportivo".