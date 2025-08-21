¿Quién fue Xava Drago?, vocalista de Coda que falleció a causa de cáncer

La mañana de este jueves 21 de agosto se dio a conocer a través de redes sociales el fallecimiento del cantante mexicano Xava Drago tras perder la batalla contra el cáncer gástrico. Previamente el mismo vocalista de Coda, de 54 años de edad, dio a conocer que estaba desahuciado, pero esto no le impidió grabar dos canciones como agradecimiento a sus fans.

“A nombre de la familia Aguilar Hurtado, su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela, agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago”, es el mensaje con el que se informó la muerte del músico.

La noticia de la muerte de Xava Drago generó conmoción entre sus seguidores, quienes le dedicaron mensajes, como los siguientes: “Descansa en paz, Chava, gracias por esa voz que en mi juventud me acompañó tanto”, “eternamente Xava. Gracias por toda tu música y pasión. Disfruté cada disco, concierto, foto. Descansa, bro” y “Xava, gracias por todo. Nunca te olvidaremos, eres una leyenda”.

Xava Drago, un pilar del rock mexicano

Salvador Aguilar Hurtado era el nombre de pila de Xava Drago, quien es considerado un pilar en el rock mexicano debido a sus aportaciones. Pasó a la historia por su voz potente, manera de apoderarse del escenario y versatilidad.

Fue vocalista de la banda Coda que tuvo su gran momento en la década de los años 90. Algunos de sus grandes éxitos son “Tócame” y “Veinte para las doce”, así como “Aún”, canción que a la fecha se mantiene vigente es parte de los clásicos del rock mexicano.

Xava Drago se separó de Coda y se lanzó como solista. Su disco “Quinto sol” fue simbólico para él debido a que mostró su amor e interés por la cultura mexicana y latina. En su lecho de muerte, grabó dos canciones como agradecimiento para sus fans; en éstas recibió apoyo de Tonio Ruiz, guitarrista de Coda.