¿Quién es Abraham Omar Lugo, el novio de Shiky, habitante de La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos México sigue su curso y con esto las polémicas, peleas, anécdotas y los buenos ratos entre los habitantes. Tras la nominación del pasado 20 de agosto, donde los fans pudieron ver como los cerditos hicieron de las suyas para modificar todas las estrategias que pudieran tener los habitantes de la temporada 3. Tras conocer que ocho personas quedaron nominadas, es momento de hablar sobre la pareja de Shiky, quien está viviendo su primera vez en la placa.

El integrante del Cuarto Día no había estado nominado en lo que va de la temporada de La Casa de los Famosos México, por lo que su presencia en la placa puede desestabilizarlo a lo largo de los próximos días. En lo que se da un seguimiento puntual de la actitud que tomará el español dentro de la casa, es momento de hablar sobre quién es el hombre que le robó el corazón a Shiky hace varios años.

El novio del amigo de Facundo es Abraham Omar Lugo, un chef, panadero y mercadólogo que llegó a la vida del conductor español hace varios años. Es momento de recordar cómo fue que comenzaron esta relación y los motivos por los que tardaron un año antes de formalizar su noviazgo ante el mundo.

Lo mejor es pasar a revelar esta bonita historia de amor que lleva nueve años de historias y anécdotas que quedarán en la memoria y el corazón de la pareja, pero también entre los habitantes y fans de La Casa de los Famosos, ya que poco a poco el Shiky va contando algunas historias de su amor.

Shiky y Abraham llevan 9 años de relación | IG: TVyNovelas

La historia de amor de Shiky y Abraham

El español y el chef se conocieron a través de redes sociales, pero su historia de amor fluyó muy lento. Se dice que esperaron un año formalizar su noviazgo. En una entrevista para TVyNovelas, Shiky confesó algunos detalles de su noviazgo y lo feliz que se siente de tener una relación bonita con Abraham. Otro detalle que remarcó es que su suegra es como una madre para él en México.

Como se mencionó, la relación comenzó lenta, ya que durante un año no formalizaron su relación. Shiky recordaba que durante ese tiempo en muchas ocasiones iban a cenar y pensaba que después de dos botellas de vino ya se iban a besar, pero no, al llegar a su edificio se despedían de beso en la mejilla en la puerta del edificio. Se tiene que mencionar que estuvieron tres meses chateando antes de conocerse. Una vez que se conocieron pasaron siete meses hasta que se dieron su primer beso en la boca.

Abraham y Shiky tardaron un año en darse su primer beso | IG: el_abrahamcito

"Yo me iba a cenar con él y nos tomábamos dos botellas de vino y pensaba: ahora sí cae. ¡Pero no! Nos despedíamos en la puerta de su edificio con beso en la mejilla", contó Shiky al medio antes mencionado.

Después de este lento inicio, 14 meses de cortejo, Shiky y Abraham comenzaron una bonita historia de amor que lleva 9 años donde no se han dejado de sorprender. A lo largo de su estancia en La Casa de los Famosos México, el integrante del Cuarto Día ha contado detalles sobre los viajes a España que han realizado y la buena relación que tiene con su suegra.

¿Piensan en el matrimonio?

Si bien es cierto que no hay nada seguro, a lo largo de La Casa de los Famosos, Shiky ha dejado claro que ve con buenos ojos el dar el siguiente paso con Abraham. El español tiene claro que el chef es el amor de su vida y que quiere estar el resto de su vida con él, pero todavía no sabe para cuando se dará el siguiente paso.