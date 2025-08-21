"Nuestro héroe": sale a la luz uno de los últimos mensajes que Ernesto Barajas recibió de parte de su esposa

El pasado martes 19 de agosto te informamos el asesinato a balazos de Ernesto Barajas, vocalista y fundador de la banda Enigma Norteño. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades están investigando los hechos para conocer el móvil del crimen.

Ernesto Barajas, una de las grandes voces del regional mexicano, fue asesinado dentro de una pensión para autos ubicada en el municipio de Zapopan en Jalisco. Durante el ataque otro hombre, cercano al vocalista de Enigma Norteño, murió y una joven resultó herida.

En redes sociales circulan imágenes de su última conversación. Foto: Especial

El último mensaje que compartieron Ernesto Barajas y su esposa

Después de que se confirmara la muerte del vocalista de Enigma Norteño, Ernesto Barajas, trascendió que su esposa, Alexis Sillas, también había resultado lesionada, pero ella no se encontraba en el lugar de los hechos. La experta en temas de la farándula "Chamonic" compartió un video donde la creadora de contenido llega al lugar del crimen.

Ahora, unos días después de la muerte del músico, salió a la luz uno de los últimos mensajes que intercambiaron Ernesto Barajas y su esposa, Alexis Sillas. Ambos comentaron una publicación que hizo la creadora de contenido en su perfil personal en Instagram.

Resulta que hace casi un mes, Alexis Sillas, subió varias fotografías junto a su hija, las cuales no pasaron desapercibidas para Ernesto Barajas. El reconocido cantante se hizo presente con un mensaje demostrando lo mucho que las quería.

"Mi mundo", escribió el vocalista de Enigma Norteño.

Ante la presencia del intérprete de "Los lujos del R" en la publicación, Alexis Sillas le respondió con un romántico mensaje. En las horas recientes los fans le han expresado sus condolencias a la viuda del cantante, pero no han obtenido ninguna respuesta.

"Nuestro héroe", le respondió su esposa.

Este fue el mensaje que compartieron. Foto: Instagram/@

ebasjr2

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas de Enigma Norteño?

Ernesto Barajas, vocalista y fundador de Enigma Norteño, fue asesinado a balazos la tarde del martes 19 de agosto. El cantante de narcocorridos murió dentro de una pensión para autos ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco. Hasta el momento no se reportan personas detenidas y se desconoce el móvil del crimen.

El vocalista de Enigma Norteño consiguió gran parte de su fama gracias a los éxitos "Los lujos del R", "Háganse a un lado" y "El deportivo".