Muere Xava Drago, vocalista de CODA, a los 54 años tras anunciar que los doctores lo desahuciaron

La escena del rock mexicano está de luto. Salvador Aguilar, mejor conocido como Xava Drago, vocalista de la icónica banda CODA, falleció este día a los 54 años, víctima de un cáncer de estómago contra el que luchaba desde 2024. La noticia ha conmocionado a fanáticos, colegas y músicos, quienes recordaron su voz inconfundible y el legado que dejó en más de tres décadas de trayectoria.

El intérprete de éxitos como “Aún”, “Veinte para las doce” y “Eternamente”, compartió públicamente su batalla contra la enfermedad, mostrando tanto los avances como las recaídas. Apenas a principios de agosto de 2025, anunció que los médicos lo habían desahuciado, reconociendo que los tratamientos que amigos, familiares y fanáticos ayudaron a pagar, ya no surtían efecto.

Hace unos momentos, en su cuenta en Instagram, CODA, compartió un mensaje informando la muerte del vocalista, Xava Drago. La agrupación expresó sus condolencias a los familiares y amigos del reconocido intérprete.

"Xava nos dejas tu legado eterno", se lee en el mensaje.

Xava Drago y su lucha contra el cáncer de estómago

El 3 de julio de 2024, el cantante reveló a través de redes sociales que le habían diagnosticado un tumor maligno en el estómago. Con optimismo, informó que se sometería a cirugías, quimioterapias y radioterapias para combatirlo.

Aunque en una operación le fue extirpado el tumor, la enfermedad persistió. Durante los meses siguientes, compartió imágenes que evidenciaban la drástica pérdida de peso, pero mantuvo un mensaje de fortaleza y esperanza.

A lo largo de casi un año, sus publicaciones mostraron el deterioro físico provocado por el cáncer, aunque su determinación nunca decayó. Xava aseguraba que seguiría en pie mientras tuviera fuerzas para hacerlo, ganándose aún más la admiración de sus seguidores.

Foto: IG @xavacoda

Peticiones de ayuda para el vocalista de CODA

El 20 de mayo de 2025, su amigo y colega, el baterista Luis, lanzó un llamado urgente en Facebook para recaudar fondos. La salud de Xava estaba muy deteriorada y, además, acababa de convertirse en padre, lo que incrementó considerablemente sus gastos.

Foto: FB Baterista Luis

La comunidad rockera respondió con solidaridad: fanáticos, músicos y promotores se unieron para apoyar económicamente al cantante y enviarle mensajes de aliento. Incluso se organizaron varios conciertos en pro de la salud de Xava, pues, todo lo recaudado fue directamente a la cuenta del rockero para poder solventar los gastos que los tratamientos contra el cáncer le dejaron y poder seguir con su medicación y poder salvar su vida.

El mensaje en el que Xava Drago anunció que fue desahuciado

El 9 de agosto de 2025, Xava Drago utilizó su cuenta de Instagram para compartir una publicación que conmovió a todos sus seguidores, en el que dejó a todos en shock y con un nudo en la garganta, pues, su estado de salud ya no iba a mejorar.

“Quiero agradecer a todos los que han donado y siguen donando, desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí, solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofía; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas”.

Foto: IG @xavacoda

El mensaje generó miles de reacciones, con muestras de cariño, recuerdos de sus presentaciones y agradecimientos por su música. Como vocalista de CODA, Xava Drago dejó huella en el rock en español. Su interpretación de Aún se convirtió en un himno generacional, cantado en escenarios de México y Latinoamérica, y con millones de reproducciones en plataformas digitales.

Además de Aún, interpretó temas como Tócame, Veinte para las doce y Eternamente. Su estilo y presencia escénica lo colocaron como una de las voces más destacadas de los años 90.

Que en paz descanse.