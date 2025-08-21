Muere Xava Drago de CODA: esta es la verdad detrás de su “humillante” audición en La Voz México

La mañana de este jueves 21 de agosto CODA confirmó el fallecimiento de su vocalista, Xava Drago, cuyo nombre real era Salvador Aguilar Hurtado y a raíz de esta lamentable noticia que enlutó la escena rockera mexicana en plataformas digitales se revivió su audición en “La Voz México”, episodio que es considerado como uno de los momentos más humillantes y polémicos de su carrera, por ello, en esta nota te contaremos la verdad detrás de ese episodio.

Fue en septiembre de 2014 cuando Xava Drago participó en las audiciones de “La Voz México” y pese a que interpretó de manera magistral “Aún”, su mayor éxito junto a CODA, esto no fue suficiente para hacer que ninguno de los jueces (Julión Álvarez, Yuri, Laura Pausini y Ricky Martín) voltearan su silla para incluirlo en alguno de sus equipos, lo cual, fue considerado por muchos un hecho humillante.

Xava Coda apareció en "La Voz México" en septiembre de 2014. Foto: IG: xavacoda

En su momento, la fallida audición de Xava Drago generó una gran polémica pues se aseguraba que el humillante momento que protagonizó había estado arreglado pues Ricky Martín sí lo reconoció, pero no lo eligió, sin embargo, el cantante lo negó y simplemente aseguró que no convenció a los jueces, además, aseguró sentirse contento por el trato de la producción de Televisa, además, mencionó que su presencia en el programa también le sirvió para hacerle promoción turística a Cabo San Lucas, lugar donde residía y que en esos años fue golpeado por un huracán.

Xava Drago reveló la verdad detrás de su humillante audición en “La Voz México”, esto dijo

En abril de 2022 Xava Drago ofreció una entrevista para el podcast llamado “Negro Pasión” y uno de los temas que se abordaron en dicho espacio fue su audición en “La Voz México” y para empezar señaló que fue invitado a participar en el programa por el productor Joan Romagosa a quien conocía por el ambiente musical pues fue guitarrista de “Los Necios”.

Xava Drago señaló que la propuesta de Joan Romagosa para incluirlo el “La Voz México” contemplaba un total de siete programas, incluida la final, pero no ganaría, sino que su función sería aderezar el programa por su experiencia y generar una historia alrededor, lo cual, inicialmente le pareció atractivo y benéfico para su carrera pues señaló que en ese momento había lanzado un disco como solista y estaba planeando la reunión de CODA, sin embargo, la situación se complicó cuando llegó el momento de formar contrato.

El vocalista de CODA señaló que previo a su audición el equipo legal del programa le presentó el contrato, lo cual, se realizó en plena madrugada con la intención de que no se tomara el tiempo de revisarlo, no obstante, gracias a su experiencia en el ambiente se tomó el tiempo de leerlo detenidamente y señaló que una de las cláusulas estipulaba que, tras su participación en “La Voz México” debía ceder el 75% de sus ganancias durante cinco años, por lo que se negó a firmar.

Pese a su negativa de firmar, Xava Drago participó en la audición de “La Voz México”, sin embargo, señaló que los jueces recibieron la indicación de no voltear sus asientos y fue así como ocurrió el “humillante” episodio que se hizo viral.