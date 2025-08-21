La Casa de los Famosos México: Wendy Guevara y Marie Claire "dejan" la conducción del reality, este es el motivo

En horas recientes los nombres de las conductoras, Wendy Guevara y Marie Claire, aparecieron en las portadas de los medios de la farándula después de brillar con su ausencia en la reciente pre y post Gala de Nominación de "La Casa de los Famosos México".

Para la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México", Televisa sorprendió al anunciar a Wendy Guevara, Marie Claire y Ricardo Margaleff como los encargados de conducir las pre y post galas. Sin embargo, las exparticipantes del reality show tuvieron que ausentarse y, al parecer, será por varios días.

Wendy Guevara y Marie Claire están enfermas

La tarde del miércoles 20 de agosto, Wendy Guevara y Marie Claire, participantes de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", informaron que no estarían como conductoras de la pre y pos galas de esta semana, generando incertidumbre sobre el verdadero motivo.

En redes sociales, Wendy Guevara explicó que el motivo de su ausencia en las transmisiones de "La Casa de los Famosos México" era un tema de salud. La creadora de contenido dijo que tanto ella como Marie Claire presentaron gripa, por lo que la producción las mandó a descansar.

Ante el reporte que dio Wendy Guevara en compañía de Marie Claire, la experta en temas de la farándula conocida como "Chamonic" reveló que las conductoras sí estarán ausente, pero no por un tema de gripe, si no por dar positivo al coronavirus Covid-19.

Finalmente se informó que las exparticipantes de "La Casa de los Famosos México" y ahora conductoras de televisión podrían regresar a las pre y post galas el próximo domingo 24 de agosto, día en el que conoceremos al cuarto eliminado de la temporada 2025.

Después de que se confirmara que Wendy Guevara y Marie Claire no estarán presentes en los próximos capítulos de "La Casa de los Famosos México", sus lugares fueron tomados por Cynthia Urías y El Borrego Nava. Se espera que las conductoras vuelvan este fin de semana en la Gala de Eliminación.