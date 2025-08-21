Influencer estuvo a punto de morir decapitada tras sufrir un accidente con su bufanda: “Parecía escena de terror”

La influencer australiana Eli Moulton dio a conocer a través de sus redes sociales que estuvo a punto de morir decapitada debido a un accidente de moda; por lo mismo, detalló qué sucedió para que la gente tenga cuidado, ya que destacó que un mínimo detalle puede hacer la diferencia para salvarse de perder la vida.

Vía Instagram la generadora de contenido compartió un video con el que recordó que el pasado 11 de agosto asistió a la inauguración de Glenelg BMW en Australia. Para estar acorde al evento de gala, portó un elegante look que incluyó una bufanda larga como accesorio principal. Sin embargo, el glamour casi le cuesta la vida.

Eli Moulton con el look que casi le cuesta la vida. Foto: Instagram.

Qué le pasó a Eli Moulton

Para Eli Moulton la noche de fiesta se tornó de miedo porque al subirse a su automóvil la bufanda se deslizó hacia debajo (del vehículo) cuando estaba en movimiento. Esto provocó que el complemento de moda se tensara en el cuello de la experta en temas de moda y estilo de vida, razón por la que por segundos estuvo entre la vida y la muerte.

“Un recordatorio para las chicas: ¡Quítense el pañuelo antes de entrar o manejar maquinaria pesada! Casi me muero al enredar el pañuelo debajo del coche camino a casa”, expuso la influencer en la publicación en Instagram.

Eli Moulton narra cómo se salvó de morir

Eli Moulton resultó con una quemadura severa en el cuello debido a la fricción de la bufanda, pero para su fortuna no perdió la vida. Tras sobrevivir al accidente de moda, la influencer aseguró que tuvo pavor, mientras que un testigo dio a conocer que “parecía una escena de terror”.

La publicación de la generadora de contenido sorprendió a usuarios, quienes primero agradecieron que se encuentra bien y también reaccionaron con sorpresa; entre los comentarios, se lee lo siguiente: