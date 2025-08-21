Esta fue la última publicación de Xava Drago, vocalista de CODA, con dedicatoria a sus fans: "Hoy mi vida ha llegado a su fin"

La banda CODA confirmó esta mañana el terrible fallecimeinto de su vocalista, Xava Drago, quien desde hace más de un año se encontraba luchando contra el cáncer de estómago, enfermedad que le arrebató la vida a los 54 años de edad.

En redes sociales, los fans lamentan la pérdida de uno de los grandes de la música y también han ido a su última publicación para despedirlo con mensajes de amor y agradecimiento por tantos conciertos, momentos y música que ahora quedará como huella de su legado.

Sin embargo, esta mañana cuando la familia del intérprete confirmó la triste noticia de su deceso, también postearon una carta que Salvador Aguilar, nombre real de Xava, escribió aún con vida y en la que él mismo daba a conocer la noticia de su fallecimiento. En su mensaje no dudó en también agradecer por lo vivido y por lo que todo el mundo le entregó en vida.

Gracias infinitas fue más que un mensaje, fue la despedida y el último disco que lanzó el querido cantante. (Foto: IG @xavacoda)

"Reconocer y aceptar que estamos en este mundo de paso es una enorme puerta para abrazar la vida, gozarla y disfrutarla. Hoy mi vida ha llegado a su fin y solo me queda decir que la viví a mi manera, canté, 'rocanrolie', pero sobre todo gocé y amé cada instante maravilloso que construí", fueron sus últimas palabras.

En su mensaje, el cantante mostró su lado más vulnerable para el que no dudó en exlicar que con su muerte viene una experiencia sin dolor y sobre todo, que le podrá permitir reencontrarse con su amada madre.

"Para cuando estén leyendo estas líneas yo ya habré cruzado hacia ese lugar donde no existe el dolor y donde podré descansar tranquilo y enpaz y lo más importante podré estar en compañía de mi hermosa madre", escribió.

Finalmente, dio un último agradecimiento, algo que hizo constantemente en redes sociales tras ser diagnosticado con cáncer de estómago, pues los fans y amigos estuvieron dando donativos para ayudarlo en su enfermedad y más tarde, al ser desahuciado. "Me despido con mucho amor para todos". Esa fue la breve carta con la que él mismo reveló su muerte. (Foto: IG @xavacoda)

Hace menos de una semana, Xava Drago apareció en Instagram por última vez para agradecer a sus fans y también para compartir su sencillo Delirando, lanzado este 2025, y que forma parte de su nuevo y último disco Gracias Infinitas, mismo que le sirvió para despedirse de la música tras revelar que había sido desahuciado.

Su posteo de Instagram también fue acompañada con la foto del álbum, donde se ve al cantante arriba dele escenario, muy sonriente y haciendo la seña universal del rock con ambas manos.

Cabe destacar que en una aprición previa, del 9 de agosto, se ve al cantante con la misma foto, pero con un mensaje más largo y desesperanzador para él, su familia y sus fans, pues reveló que "desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí".

Pese a ello, agradeció a cada uno de sus admiradores de buen corazón que lo apoyaron con donaciones, pero también para dar su profunda despedida a su padre, sus hermanas, sus sobrinas y por supuesto, a sus hijas, Sofía y Nicole, adremás de su amada pareja, Ela Corez. En su despedida, también incluyó a su staff por el viaje juntos en la música.

"Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas", escribió el pasado 9 de agosto.

Familia de Xava Drago envía un último mensaje tras la muerte del cantante

Los primeros en confiormar el triste fallecimiento de Xava Drago fueron sus compañeros de CODA, donde fue vocalista; sin embargo, al cabo de unos minutos de confirmarse la muerte del cantante, su familia apareció con un breve comunicado en el que agradecieron el apoyo y amor que recibió y todavía recibe tanto él como la familia.

"A nombre de la familia Aguilar Hurtado: su padre, sus hermanas, sus hijas, sus sobrinos, su cuñado y Ela agradecemos de corazón todo el amor, apoyo y bendiciones que Xava recibió a lo largo de su vida. Nos deja un vacío enorme…. Eternamente Xava Drago.

Muchas gracias,

Paloma Aguilar Hurtado", se lee en el mensaje.

Cabe destacar que la familia del intérprete mexiano también compartió una foto en la que Xava Draco fue quien anunció su muerte en una breve carta que dejó poco antes de morir y en la que también reconoció que vivió su vida a su manera, pero que ahora, un 21 de agosto de 2025, llegó el momento de descansar.