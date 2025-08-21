Esta fue la última publicación de Xava Drago, vocalista de CODA, con dedicatoria a sus fans: "Gracias Infinitas"

La banda CODA confirmó esta mañana el terrible fallecimeinto de su vocalista, Xava Drago, quien desde hace más de un año se encontraba luchando contra el cáncer de estómago, enfermedad que le arrebató la vida a los 54 años de edad.

En redes sociales, los fans lamentan la pérdida de uno de los grandes de la música y también han ido a su última publicación para despedirlo con mensajes de amor y agradecimiento por tantos conciertos, momentos y música que ahora quedará como huella de su legado.

"Gracias infinitas", se lee en la última publicación de Xava Drago. Noticias Relacionadas Muere Xava Drago, vocalista de CODA, a los 54 años tras anunciar que los doctores lo desahuciaron

Hace menos de una semana, Xava Drago apareció en Instagram por última vez para agradecer a sus fans y también para compartir su sencillo Delirando, lanzado este 2025, y que forma parte de su nuevo y último disco Gracias Infinitas, mismo que le sirvió para despedirse de la música tras revelar que había sido desahuciado.

Su posteo de Instagram también fue acompañada con la foto del álbum, donde se ve al cantante arriba dele escenario, muy sonriente y haciendo la seña universal del rock con ambas manos.

Gracias infinitas fue más que un mensaje, fue la despedida y el último disco que lanzó el querido cantante. (Foto: IG @xavacoda)

Cabe destacar que en una aprición previa, del 9 de agosto, se ve al cantante con la misma foto, pero con un mensaje más largo y desesperanzador para él, su familia y sus fans, pues reveló que "desafortunadamente los tratamientos no funcionaron y mis doctores ya no pueden hacer nada por mí".

Pese a ello, agradeció a cada uno de sus admiradores de buen corazón que lo apoyaron con donaciones, pero también para dar su profunda despedida a su padre, sus hermanas, sus sobrinas y por supuesto, a sus hijas, Sofía y Nicole, adremás de su amada pareja, Ela Corez. En su despedida, también incluyó a su staff por el viaje juntos en la música.

"Solo me queda agradecer de corazón a mi padre; mis hermanas, que han sido unos ángeles; mis sobrinos; a mis amadas Ela, Nicole y Sofia; a todos los Staff y Crew que trabajaron conmigo alguna vez; managers y promotores; a todos mis compañeros artistas, por tanta buena onda; pero sobre todo a los fans, que han estado conmigo durante tantos años y se han portado como unos ángeles, lo único que me queda, es que pronto tendrían material que grabé hace poco y decirles gracias infinitas", escribió por última vez el cantante.

Familia de Xava Drago envía un último mensaje tras la muerte del cantante

Los primeros en confiormar el triste fallecimiento de Xava Drago fueron sus compañeros de CODA, donde fue vocalista; sin embargo, al cabo de unos minutos de confirmarse la muerte del cantante, su familia apareció con un breve comunicado en el que agradecieron el apoyo y amor que recibió y todavía recibe tanto él como la familia.