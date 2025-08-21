El último mensaje que compartió el colaborador de Expreso de la Mañana de Televisa que murió de manera repentina

Los foros de televisión de N+, espacio informativo de Televisa, se vistieron de luto después de que la conductora, Ana Lucía Ordoñana, informara la muerte de uno de sus compañeros, quien colaboraba en los programas "Expreso de la Mañana" y "Paralelo 2023".

Por medio de su cuenta en Instagram, la periodista, Ana Lucía Ordoñana, compartió un mensaje para darle el último adiós a su compañero, Alejandro Tirx Chávez, conocido en los foros de televisión como "Lobo", destacado colaborador de varios noticieros de la cadena N+.

El último mensaje que compartió el colaborador de Expreso de la Mañana

Después de que el mensaje de Ana Lucía Ordoñana conmoviera a los seguidores de Televisa, usuarios en redes sociales viralizaron la última publicación que hizo Alejandro Tirx Chávez, colaborador de N+ que murió durante esta semana.

Fue el pasado 15 de febrero cuando el floor mánager del noticiero "Paralelo 23" registró actividad por última vez en su cuenta en Instagram. Aquel día, "Lobo" compartió una fotografía celebrando un aniversario más de la cadena informativa de Televisa, N+.

En la foto vemos a Alejandro Tirx Chávez en los foros de televisión mientras sostiene un pastel con la imagen de N+. El también colaborador del matutino "Expreso de la Mañana" se dijo muy agradecido por trabajar en la cadena de Televisa.

"15 años de N+, orgulloso de pertenecer a este maravilloso proyecto, vamos por más años llevamos 13 de 15 años", escribió.

¿Quién murió de N+?

El pasado martes 19 de agosto, la conductora de Televisa, Ana Lucía Ordoñana, confirmó la muerte del floor mánager del noticiero "Paralelo 23", Alejandro Tirx Chávez, conocido como "Lobo". Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento.

En sus redes sociales, Alejandro Tirx Chávez solía compartir contenido relacionado a su trabajo en N+. También colaboró en la producción del programa informativo "Expreso de la Mañana".