El esposo de Maite Perroni lanza mensaje contra quienes critican a la actriz: “Envidiosos, dolidos e ignorantes”

La actriz y cantante mexicana Maite Perroni ha estado de polémica en polémica tanto por su vida personal como profesional. Ante esto, su esposo, el productor televisivo Andrés Tovar, salió en su defensa para ponerle un alto a las críticas negativas en redes sociales.

El experto en la industria del entretenimiento compartió un comunicado en su cuenta de Twitter -red ahora llamada X- con el que abordó el escándalo que surgió tras la gira “Soy Rebelde Tour”, ya que el reencuentro de los artistas sacó a relucir conflictos internos, así como fraudes del mánager.

“Nadie más feliz y exitoso que tú te va a criticar”, escribió inicialmente Andrés Tovar, quien aseguró que sólo los “mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes” lanzan comentarios negativos.

Andrés Tovar sale en defensa de Maite Perroni

Además, Andrés Tovar lanzó otro mensaje contra quienes critican a Maite Perroni: “Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué”. Para respaldar esto, el productor televisivo escribió lo siguiente:

“Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos, afirmando con tal seguridad cosas que sólo ocurren en sus cabezas. En la música: ella sola tiene billones de vistas de su propia música, (aún cuando hace muchos años que no saca un tema nuevo, sigue en los primeros lugares en plataformas)”.

El productor televisivo también expuso que Maite Perroni no sólo sobresale en la música, sino que también lo hace como actriz, ya que “sus telenovelas y series en plataformas, como Amazon y Netflix, siguen (estando) entre las más vistas por millones (de personas) con primeros lugares actualmente en todo el mundo”. Detalló que su esposa logra esto, aunque “tiene más de tres años de no actuar”.

NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas… — Andrés Tovar (@AndresTovarP) August 19, 2025

Por qué Maite Perroni no regresará a RBD

Andrés Tovar también aprovechó el comunicado para informar que Maite Perroni no regresará a RBD, aunque se trata de un proyecto que “ama”. Esta decisión tiene que ver con las condiciones laborales, ya que no aceptará “abuso, robos y malos tratos”.

“Maite ama RBD, ama la música de RBD y a los fans de RBD, pero en un proyecto en el que haya abuso, robos y malos tratos no va a participar, pues sus valores están por encima del dinero, así pierda un proyecto que ama”.

Para cerrar con broche de oro su mensaje, Andrés Tovar destacó que Maite Perroni “se ha dedicado cien por ciento a la etapa más plena de su vida: ser mamá”. Aseguró que han formado una “familia muy feliz”, así que les pidió a los haters que dejen de lado “su frustración de vida” para evitar hacer “comentarios que los haga sentir moralmente superiores”.