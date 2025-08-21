Él es Andrés Lizarazo el director colombiano más versátil y que con orgullo dice: "Soy de muchos lugares pero me siento mexicano"

El Rey Vicente Fernández, L-Pop y Clínica X son algunas de las series del director Andrés Lizarazo, quien está por estrenar Play Back de la mano de Disney+ y que con orgullo sostiene que aunque su nacionalidad es colombiana, se siente “muy mexicano”.

Andrés Lizarazo conversó en exclusiva con El Heraldo de México para recordar cómo ha sido su proceso creativo, que además está profundamente acompañado por la investigación y cómo es que esto lo ha llevado a encontrarse en el mejor momento de su carrera.

"Este momento es decisivo en mi carrera porque tengo 5 series al aire", nos dice con una enorme sonrisa en el rostro.

Mientras en Netflix se puede ver El Rey Vicente Fernández, en Disney+ están proyectos como L-Pop o Mamita en Star+ y por si fuera poco, en octubre estrena Play Back, una serie juvenil de 20 capítulos.

“Siento que estoy en el momento más importante de mi carrera. Estoy estrenando, tengo todas mis series en plataforma, puedo trabajar con diferentes culturas. Me he consolidado como un director versátil porque puedo contar cualquier historia de cualquier género y para cualquier edad y también tengo la tranquilidad que me ha dado México”, reconoce.

Él es Andrés Lizarazo. (Foto:Cortesía)

De la publicidad y el documental a director; esta es la historia de Andrés Lizarazo

Lizarazo recuerda que antes de convertirse en el gran director que es actualmente, antes de trabajar con Disney, Netflix, Nat Geo o Sony Channel, tuvo sus inicios en la publicidad, donde no solo aprendió a contar y vender historias, sino que le abrió las puertas a siempre buscar la perfección en lo estético, algo que se ve reflejado en cada uno de sus proyectos.

"Como director empecé en Colombia dirigiendo publicidad; hice comerciales de todo tipo, autos, bancos, o sea, gané muchos premios a nivel de publicidad; después pasé a hacer documentales para Discovery y History Chanel, mucho documental de conflicto en Colombia y el documental a mí me dejó el método de investigación. La investigación es muy importante", menciona.

Y de cada uno de estos trabajos ha aprendido algo más que lo estético, pues las investigaciones profundas de los documentales son los que lo han llevado a sumergirse dentro de las culturas para, por ejemplo, construir narrativas en series como El Rey Vicente Fernández o L-Pop, especialmente esta última donde no solo se involucra a México, sino también a Corea del Sur.

De hecho, es esta investigación la que le ha permitido ponerse en la piel de un mexicano, algo que para muchos extranjeros no sólo es una nacionalidad, sino un sentir que llevan desde que pisan el territorio azteca.

En la conversación de Andrés Lizarazo con El Heraldo de México reconoció que aunque nació en Colombia, él ya se considera mexicano y no sólo por vivir aquí desde hace 8 años, sino por las oportunidades que el país, que ama, le ha dado para crecer como director. Su meta es ser director de cine. (Foto:Cortesía)

“Sí me creo mexicano, soy colombiano 100%. Soy una persona que afortunadamente mi carrera me ha llevado a estar en diferentes culturas, pero mi casa es México, o sea, independientemente que filme en Argentina, Colombia o España, ya para mí mi la base de mi familia, mi esposa, mi hija, de mi lugar de estadía, de mi casa es México; soy de muchos lugares, pero me siento mexicano y le agradezco a México la oportunidad de hacerme crecer como director”, dice.

L-Pop o cómo fusionar a México y Corea del Sur

De la mano de Disney+, Andrés Lizarazo está por estrenar Play Back, pero ya tiene otros éxitos con la plataforma de streaming, como es el caso de las dos temporadas de la serie Julio Verne con El Faro del Fin del Mundo y La Isla Misteriosa, pero también con L-Pop.

“Un reto maravilloso”, es como el director recuerda a este proyecto en el que tuvo que sumergirse dentro de la cultura coreana para entenderla y respetarla, y después replicar esto mismo con la cultura mexicana para finalmente, "crear una fusión".

Esta fusión se vio reflejada al retratar lugares emblemáticos de la CDMX como el Kiosco Morisco de la colonia Santa María La Ribera, pero también al haber creado toda una calle para darle el toque coreano a la producción.

"Nuestra protagonista mexicana, con ese amor por el K-pop, por ese amor al K-drama empieza a construir un sueño; el reto principal era ese. Unir dos culturas diferentes en una sola y el baile, la serie tiene muchísimos bailes, tiene un elenco que la mitad es coreano y mexicano. Entonces también el reto", dice sobre la también diferencia de lenguajes.

México se ha convertido en su casa. (Foto:Cortesía)

Por supuesto, al ser un director que no sólo vive en México, sino que lo siente, recuerda que esta no es la primera vez que pone a nuestro país ante las cámaras en proyectos importantes, pues los conoce y sabe cómo contarlos en sus historias.

El Rey Vicente Fernández, la serie más mexicana

Lo anterior lo demostró también con uno de sus proyectos más comentados en México, pues en 2022 lanzó este proyecto en homenaje a uno de los cantantes más emblemáticos del país: Vicente Fernández. Para este proyecto recurrió a su investigación profunda y a recrear un México, específicamente Guadalajara, que ya no existe.

"Vicente Fernández fue eso; nos sentamos a hacer una investigación minuciosa de lo que era, de lo que significaba también contar una historia de 50, 60 y 70s en México; no era CDMX, era Guadalajara, Huentitán, eran diferentes lugares característicos de esta ruta de Vicente Fernández".

El reto era contar una historia que no esté fuera de época, que no esté un carro o una casa que no estén fuera de época; el reto también allí fue contar la historia así, pero todo parte de la investigación, destacó el director.

¿Nuevo proyecto en puerta? Esto sabemos

Aunque el director evitó entrar en demasiados detalles, adelantó a El Heraldo de México que ya se encuentra en negociaciones sobre el que será su próximo proyecto audiovisual en el que de nueva cuenta, le entregará parte de su esencia y perfección estética a nuestro país.

"Estoy a puertas de recibir una noticia acá en México, estamos en algo muy mexicano”, dice y al preguntarle sobre un adelanto del proyecto agrega: “No, todavía es muy secreto porque estamos en negociaciones hasta ahora y están duras las negociaciones este año", concluye.