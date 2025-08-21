¿De qué murió Xava Drago, vocalista de CODA?, esta es la enfermedad que le quitó la vida a los 54 años

La mañana de este jueves 21 de agosto el grupo de rock CODA confirmó la muerte de su vocalista, Salvador Aguilar, mejor conocido como Xava Drago. La noticia fue anunciada con un comunicado compartido en sus redes sociales.

Hace unas semanas el intérprete de las canciones "Aún", "Veinte para las doce" y "Eternamente" informó que fue los médicos lo habían desahuciado. Lamentablemente este día la agrupación confirmó su muerte a los 54 años de edad. Los fans lamentaron la noticia.

El cantante murió a los 54 años de edad. Foto: CODA

¿De qué murió Xava Drago de CODA?

Hace unas horas la banda de rock CODA confirmó la muerte a los 54 años de edad de Salvador Aguilar, conocido artísticamente como Xava Drago. El famoso consiguió gran parte de su fama gracias a los éxitos como "Aún" y "Eternamente.

Fue en 2024 cuando Xava Drago, una de las grandes voces del rock mexicano, informó que fue diagnosticado con cáncer de estómago. A principios de este año el vocalista de CODA detalló que la enfermedad había regresado de manera más agresiva. Ante esta situación solicitó apoyo para solventar los gastos.

A principios del mes de agosto, Xava Drago regresó a las redes sociales informó que los médicos que lo atendían lo habían desahuciado por el cáncer que padecía. El músico explicó que los tratamientos ya no le estaban haciendo efecto, además, aprovechó el espacio para agradecer el apoyo que le brindaron durante la enfermedad.

Después del anuncio, este jueves 21 de agosto, CODA compartió un comunicado informando la muerte de Xava Drago a los 54 años de edad. La agrupación expresó su dolor y envió sus condolencias a los familiares del reconocido cantante.

¿Quién era Xava Drago?

Xava Drago fue un famoso cantante que ganó gran parte de su fama como vocalista de la banda de rock CODA. Algunos de sus grandes éxitos son "Aún", "Veinte para las doce" y "Eternamente".

En 2024 el músico informó que fue diagnosticado con cáncer en el estómago. Desafortunadamente la enfermedad se complicó en este 2025 y a principios del mes de agosto detalló que estaba desahuciado. La mañana de este jueves 21 de agosto CODA anunció su muerte.