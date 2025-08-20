Tonio Ruiz, guitarrista de Coda, revela el verdadero estado de salud de Xava Drago: “Es un guerrerazo”

Tonio Ruiz, el guitarrista de Coda, actualizó el estado de salud de Xava Drago, quien hace unos días dio a conocer que está desahuciado tras la reaparición del cáncer gástrico que creía que superó, como informamos. El músico también aprovechó para elogiar a su compañero, a quien describió como un “guerrerazo”.

Fue durante una breve entrevista para Televisa Espectáculos que el guitarrista habló de la enfermedad que enfrenta el vocalista de Coda; recordó que se encontraba bien de salud hasta que hace como un año esto cambió y empezó a tener altibajos por lo que poco a poco se fue desganado.

"Tiene como un año que se empezó a enfermar y de ahí para acá todo (se) fue para abajo", dijo el músico.

Xava Drago dio a conocer que está desahuciado tras la reaparición del cáncer gástrico. Foto: captura de video Instagram.

Xava Drago es un “guerrerazo”, asegura Tonio Ruiz

A pesar de que Xava Drago informó que está desahuciado por el cáncer gástrico y esto provoca que su estado de salud sea delicado, Tonio Ruiz aseguró que su compañero se esfuerza por hacerle frente a la enfermedad.

“Empezó la angustia y de ahí para abajo. Le regresó el cáncer, lo tuvieron que volver a operar, pero, al mismo tiempo, es un guerrerazo. Ha estado con todo para hacerle frente a la enfermedad, (el cáncer) le tocó muy agresivo”.

Xava Drago prepara dos canciones antes de morir

Tonio Ruiz también compartió que ha estado trabajando con Xava Drago, ya que lo ayudó en la realización de dos canciones que quiere dejarle como regalo a su público antes de fallecer. De esta manera, el vocalista de Coda no sólo se mantiene activo, sino que se enfoca en lo que le apasiona: hacer música. De hecho, se despedirá de los escenarios el próximo 25 de septiembre en un centro de espectáculos situado en Ciudad de México.