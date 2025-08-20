Testigo del asesinato de Ernesto Barajas relata cómo fueron los últimos momentos con vida del cantante de Enigma Norteño

La tarde del martes 19 de agosto la música regional mexicana sufrió la muerte de Ernesto Barajas, fundador y vocalista de la banda Enigma Norteño. El músico de 38 años fue asesinado a balazos en una pensión para autos ubicada en Zapopan, Jalisco.

Después de la lamentable noticia, varios exponentes de la música regional mexicana lamentaron los hechos, recordando el talento de Ernesto Barajas al frente de Enigma Norteño. Hasta el momento las autoridades no reportan ninguna persona detenida por este crimen.

El cantante fue asesinado a balazos. Foto: Enrique Barajas

Testigo habla del asesinato de Ernesto Barajas

La mañana de este miércoles 20 de agosto el programa matutino "Despierta América" brindó nuevos detalles sobre la muerte de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño. Durante la transmisión fue compartida la versión de una supuesta testigo del crimen.

De acuerdo con una persona, quien por razones de seguridad prefirió guardar su identidad, Ernesto Barajas y su compañero eran perseguidos por hombres armados. El cantante y la otra persona lograron bajar de la camioneta para resguardarse en la pensión, pero fueron asesinados.

"Los venían siguiendo, alcanzaron a bajarse de la camioneta y corrieron para la pensión", dijo la persona entrevistada por Despierta América.

Por otra parte, la reportera de "Despierta América" dijo que fuentes oficiales relataron que Ernesto Barajas y su acompañante llegaron a la pensión a recoger un vehículo, sin embargo, cuando ya se iban del negocio fueron atacados de manera directa. Ambos perdieron la vida y una joven resultó lesionada.

"(Ernesto Barajas y su acompañante) Arribaron al lugar a recoger un vehículo y cuando estaban por abordarlo ingresaron los atacantes, asesinando a los dos", indica el reporte.

¿Qué le pasó a Ernesto Barajas?

Ernesto Barajas, vocalista y fundador de la banda Enigma Norteño, fue asesinado a balazos la tarde del 19 de agosto. El cantante de narcocorridos perdió la vida dentro de una pensión para autos ubicada en Zapopan, Jalisco.

Algunos de los sencillos que llevaron a Ernesto Barajas a ser considerado uno de los grandes exponentes de la música mexicana son "Los lujos del R", "Háganse a un lado" y "El deportivo".