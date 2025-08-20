Suzy y Kim Woo Bin protagonizan el nuevo K-Drama romántico confirmado por Netflix

Netflix se ha convertido en el servicio de streaming más importante para los amantes de los K-Dramas, pues cada vez son más las producciones coreanas que agregan a su catálogo. De hecho, recientemente informaron que añadirán una comedia romántica de fantasía.

La plataforma de streaming informó que muy pronto se estrenará su nuevo K-Drama romántico “Genie, Make A Wish”, el cual será protagonizado por Kim Woo Bin y Suzy, dos de los actores coreanos más reconocidos de los dramas coreanos. Además, reveló la fecha de estreno.

Suzy, famosa por sus papeles en dramas como "Dream High", "Gu Family Book", "While You Were Sleeping", "Start-Up" y "Anna", y Kim Woo Bin, conocido por historias como "School 2013", "The Heirs" y "Uncontrollably Fond", prometen que será uno de los mejores K-Dramas del año.

Kim Woo-bin interpreta al Genio, quien despierta tras mil años de encierro. (Créditos: Netflix)

¿De qué trata “Genie, Make A Wish” de Netflix?

En “Genie, Make A Wish”, original de Netflix, el Genio (Kim Woo-bin) despierta tras mil años de encierro para conceder tres deseos que transformarán la vida de Ka-young (Suzy), una joven emocionalmente distante que, de forma inesperada, se convierte en la nueva dueña de una antigua lámpara mágica.

Mientras el Genio lucha por adaptarse al mundo moderno con sus peculiares y traviesas costumbres, ambos se ven envueltos en una aventura llena de magia, giros sorprendentes y un romance tan inesperado como electrizante.

Estreno: 3 de octubre de 2025

Episodios: 12

Director: Lee Byung Hun

Guionista: Kim Eun Sook

Año: 2025

Original: Netflix

¿Por qué ver “Genie, Make A Wish”?

“Genie, Make A Wish” en un K-Drama que combina lo mejor de la fantasía, el romance y la comedia con un giro original: un Genio travieso que en realidad es Satanás, y una protagonista que descubre el poder de sentir. La química explosiva entre Kim Woo-bin y Suzy, sumada a una producción visualmente encantadora y un elenco de alto nivel, promete una historia mágica llena de sorpresas, emociones y humor.