Survivor México 2025: filtran el nombre del eliminado de este miércoles 20 de agosto

Este miércoles 20 de agosto se disputará un nuevo "Juego de Extinción" en "Survivor México". Durante el capítulo del día de hoy conoceremos al eliminado número 17 de la temporada 2025 y aquí te presentamos la información que ha sido compartida sobre la identidad del expulsado.

El viernes pasado, Aarón se convirtió en el eliminado 16 de la presente temporada, por lo que actualmente siguen en competencia nueve sobrevivientes. Desafortunadamente uno de ellos se convertirá en el eliminado número 17 de la temporada 2025 de "Survivor México".

Este miércoles conoceremos a un nuevo eliminado. Foto: Survivor México

¿Quién será el eliminado de Survivor México?

Este miércoles 20 de agosto será transmitido un nuevo capítulo de "Survivor México 2025". En este episodio disfrutaremos del cuarto "Juego de Extinción" desde que llegó la etapa de fusión. La competencia determinará al eliminado 17 de la temporada 2025 del reality show transmitido por TV Azteca.

De acuerdo con sitio especializados en "Survivor México", este miércoles 20 de agosto el eliminado podría ser Sergio, uno de los participantes más polémicos de la temporada 2025. Otro nombre que suena es el de Janette.

Como te comentamos anteriormente la información compartida en esta nota surgió a partir de un sitio especializado en Survivor México, por lo que no existe nada oficial sobre el eliminado 17. Para conocer al eliminado de este miércoles 20 de agosto te recomendamos seguir la transmisión por TV Azteca.

¿Quiénes han sido eliminados de Survivor México 2025?

A lo largo de la nueva temporada de "Survivor México 2025" los eliminados son:

Beng Zeng (Héroes)

Toñita (Héroes)

Alejandra (Villanos)

Julieta (Villanos)

Ceci (Villanos)

Mariana (Héroes)

Frida (Héroes)

Saadi (Héroes)

Cyntia (Villanos)

Pablo (Héroes)

Lobo (Villanos)

Benjamín (Héroes)

Andrea (Villanos)

John Gust

Rasta

Aarón

¿A qué hora ver Survivor México 2025?

La nueva temporada de "Survivor México" será transmitida de lunes a viernes a las 19:30 horas por la señal de Azteca Uno. El reality show se encuentra en la recta final, por lo que en las próximas semanas las eliminaciones se volverán más frecuentes.