¿Quién era y de qué murió el colaborador del noticiero "Expreso de la Mañana"?, esto se sabe

La tarde del martes 19 de agosto la conductora de Televisa, Ana Lucía Ordoñana, informó la muerte de Alejandro Tirx Chávez, floor mánager del noticiero "Paralelo 23", transmitido por la señal de N+. La periodista compartió la noticia con una publicación en su cuenta en Instagram.

Ante sus seguidores en esa plataforma digital, Ana Lucía Ordoñana, lamentó la muerte del destacado colaborador de Televisa. La conductora recordó algunos de los trabajos que hicieron juntos, agradeciendo el apoyo que le brindó en cada uno de los espacios televisivos.

"Gracias por todo lo compartido, por tu apoyo y tu compañía. Te quedas en mi memoria y mi corazón. Descansa Lobito", escribió en redes sociales.

¿Quién murió de Expreso de la Mañana?

Después de que Ana Lucía Ordoñana, titular de los noticieros de Televisa "Expreso de la Mañana" y "Paralelo 23", confirmara la muerte de su compañero, Alejandro Tirx Chávez, conocido como "Lobo", seguidores de N+ se preguntaron quién era y en qué espacios de Televisa colaboraba.

Alejandro Tirx Chávez, conocido en los pasillos de San Ángel como "Lobo", formaba parte de la producción de varios espacios informativos transmitidos por Televisa. Ana Lucía Ordoñana detalló que el fallecido era floor mánager del programa "Paralelo 23".

En sus redes sociales, "Lobo" compartía contenido relacionado a su faceta como colaborador de Televisa. En algunos de sus videos se mostraba detrás de cámaras del programa "Expreso de la Mañana". Además compartía fotos en otros espacios informativos.

¿Qué le pasó al colaborador de Expreso de la Mañana y N+?

Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte de Alejandro Tirx Chávez, floor mánager del noticiero de N+, "Paralelo 23". La noticia de su repentino fallecimiento fue confirmado por Ana Lucía Ordoñana, titular del espacio informativo de Televisa.

Tras el anuncio, varios conductores de Televisa lamentaron la muerte de "Lobo", recordando el gran trabajo que hizo durante tantos años como colaborador de varios espacios informativos de la televisora de San Ángel.