Productora de Como Dice el Dicho se viste de luto al despedir a su "compañero de toda la vida"

La productora del famoso programa Como Dice el Dicho demostró que el luto va más allá de las pérdidas humanas, pues a través de su cuenta de Instagram dio a conocer la muerte de su perrito Pánfis, quien fue descrito como su "compañero de toda la vida", dejándole un profundo dolor.
Con una conmovedora fotografía Genoveva Martinez se despidió del lomito, quien era muy querido tanto en su casa como en el set de grabación, pues en su perfil se puede ver como era un invitado de honor que podía llegar hasta los camerinos de las actrices y actores más famosos.
Fuimos compañeros de toda una vida, estuviste conmigo en las buenas y en las malas, compartimos todas mis alegrías y me apoyaste en mis momentos malos. Hoy cumpliste tu ciclo de vida conmigo y no tengo más que decirte ¡Gracias Pánfis por estar a mi lado!, escribió Genoveva Martinez en su cuenta de Instagram.
Genoveva Martinez anuncia la muerte de su perrito Pánfis
La relación entre Genoveva Martínez y su mascota iba más allá de una simple convivencia ya que durante años, su compañero peludo estuvo presente en los momentos más importantes de su vida, acompañándola en los altibajos de la industria televisiva y siendo un pilar de apoyo emocional.
La publicación, acompañada de una fotografía que muestra a la productora abrazando a su mascota, refleja el profundo dolor y la tristeza que siente por la partida de su fiel amigo. Como era de esperarse, los comentarios en dicha publicación no se hicieron esperar, brindándole palabras de consuelo y resignación tales como:
- "Se va una parte fundamental de la familia con ellos. Te abrazo con mucho cariño Geno."
- "Se lo que duele te mando un abrazo fuerte del lado del corazón"
- "Un gran ángel hermoso Panfis"
- "Lo lamento mucho, te abrazo fuerte."
¿Cómo lidiar emocionalmente con la muerte de una mascota?
Perder a una mascota puede ser tan doloroso como perder a un familiar, porque la relación que compartimos con ellos está llena de amor incondicional y compañía constante. Si estás pasando por algo similar, te comparto algunas estrategias para lidiar emocionalmente con esa pérdida:
- Permítete sentir: es normal experimentar tristeza, culpa, enojo o incluso alivio si tu mascota sufría. No reprimas tus emociones; llorar o expresar tristeza es parte del proceso de duelo.
- Crea un ritual de despedida: un funeral simbólico, una ceremonia de recuerdo o simplemente dedicarle unas palabras puede ayudarte a procesar la pérdida y dar un cierre emocional.
- Habla sobre ello: compartir tus sentimientos con amigos, familiares o incluso en grupos de apoyo para dueños de mascotas puede aliviar la carga emocional y ayudarte a sentirte comprendido.
- Conserva recuerdos: fotos, videos o pequeños objetos (collar, juguete favorito) pueden servir como un tributo y un recordatorio de los momentos felices que compartieron.
- Date tiempo: no hay un “tiempo correcto” para superar la pérdida. Cada persona y relación es diferente; sé paciente contigo mismo y evita presionarte para “superarlo rápido”.
- Considera ayuda profesional: si el dolor se vuelve abrumador o interfiere con tu vida diaria, un psicólogo especializado en duelo puede ofrecer estrategias para manejar la pérdida.
- Honra su memoria: algunas personas plantan un árbol, hacen un álbum de fotos o donan a refugios de animales en memoria de su mascota. Estas acciones pueden ayudar a canalizar el duelo de forma positiva.
- Reconoce que el duelo no significa olvido: el dolor disminuirá con el tiempo, pero el cariño y los recuerdos permanecen. Tu mascota siempre será parte de tu historia.