Priscila Valverde habla del lado oscuro de los concursos de belleza: “Me rompieron un vestido”

Los certámenes de belleza no sólo son un derroche de elegancia y talento sobre la pasarela, la tensión sobre las participantes puede llevar a algunas al límite dispuestas a hacer lo que sea por colocarse la tan anhelada corona. Y así lo dejó ver Priscila Valverde, quien relató a sus compañeros en La Casa de los Famosos México el lado oscuro de estos concursos a través de su propia experiencia.

La también influencer, de 24 años de edad, posee gran experiencia en el mundo del modelaje y este tipo de concursos en los que ha destacado por su porte, talento y belleza. Aunque no todo ha sido sencillo, pues también ha sido blanco de ataques de otras participantes que está dispuestas a hacer cualquier cosa por ver caer a sus compañeras de pasarela, incluso, arruinar el trabajo de los diseñadores.

Priscila Valverde recuerda ataques de participantes en los concursos de belleza

Priscila Valverde recordó haber vivido duras experiencias durante los concursos de belleza, aunque también fue testigo de lo ocurrido a otras participantes con lo que intentaban frenar su participación. Como con los trajes de baño, pues al tratarse de piezas únicas diseñadas para el concurso no pueden ser reemplazados con cualquiera y perder uno puede significar la derrota.

“A mí me rompieron un vestido, pero era tijerazo. Para cuando va a ser la final te vas desde super temprano para ensayar y todo, te tienes que llevar todas tus cosas, como son vestidos muy grandes los tienes que colgar y yo confié (…) No esperaba que nadie me hiciera eso y uno tenía un tijerazo justo en la cintura de que para que no usara”, recordó la modelo.

¿En qué concursos de belleza ha participado Priscila Valverde?

Priscila Valverde, de 24 años de edad, estudió Comunicación y Marketing Digital, así como Administración de Empresas y ha logrado abrirse paso con éxito en la feroz industria de la moda a través de las pasarelas gracias a su glamour, talento y belleza. Esto la ha llevado a desfilar en importantes proyectos como Top Model of the World 2020, en donde obtuvo el segundo puesto.

En 2024 ganó el certamen Miss Guerrero y esto la convirtió en representante de su ciudad natal en Miss Universo México ese mismo año. Aunque se perfilaba como una de las favoritas para llevarse la corona, quedó en el top 10 y ahora es parte de la tercera temporada en La Casa de los Famosos México.