Poncho de Nigris, vetado de La Casa de los Famosos México tras la polémica con Ninel Conde | VIDEO

Las polémicas de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) no sólo se viven entre los habitantes, sino también entre los familiares de estos. Poncho de Nigris es muestra de esto, ya que se dio a conocer que fue vetado del reality show luego de que vía redes sociales reaccionó a las acusaciones de Ninel Conde, quien dijo que, al parecer, fue quien mandó un carrito para que las chicas del Cuarto día se alejaran de ella, lo que habría manchado su imagen dentro y fuera del reality show.
El generador de contenido regiomontano, de 49 años de edad, ha demostrado que apoya a su sobrino Aldo de Nigris, quien es parte de la nueva temporada de LCDLF. Por lo mismo, ha reaccionado a su participación, así como a los comentarios negativos que recibe.
Poncho de Nigris, en la mira por defender a Aldo de Nigris
Poncho de Nigris primero les respondió a quienes inicialmente aseguraron que el joven, de 26 años, es un “mueble” en “La Casa de los Famosos México”, indicando que, en dado caso, “es el mueble más bonito”. Posteriormente salió en defensa del habitante del Cuarto noche tras la “broma” que Facundo le hizo, destacando que “eso no hace” porque lo puso en riesgo, ya que pudo golpearse la cabeza.
Ahora el también empresario regiomontano vive en redes sociales una disputa con Ninel Conde, quien fue la tercera expulsada del reality show. Tras salir de la casa más famosa de México, la cantante y actriz acudió al programa “¡Cuéntamelo ya!” y dijo que su equipo le informó que se rumora que el tío de Aldo de Nigris actuó en su contra.
“Yo nunca mandé nada a Ninel ni nada, lo está haciendo (la) producción para que pierda fuerza Aldo. Nunca haría eso, Ninel ma caía bien. Me parece raro que salieran con esta m*m*da, pero pues a decir la verdad en redes”, expresó el influencer vía Twitter.
Por qué vetaron a Poncho de Nigris de “La Cas de los Famosos México”
A través de sus redes sociales oficiales, Poncho de Nigris no sólo desmintió a la famosa llamada el “Bombón asesino”, sino que expuso que la producción de “La Casa de los Famosos México” le hizo una llamada de atención, especialmente luego de que reaccionó a la “broma” de Facundo a Aldo de Nigris.
Al respecto, en la cuenta de Twitter La tía Sandra (TuTiaSandra) se dio a conocer que el influencer regiomontano está vetado del reality show. Aunque esto se vincula principalmente con el pleito con Facundo, la información se filtró tras la polémica con Ninel Conde. Además, el empresario regiomontano vincula al “Bombón asesino” con la campaña de desprestigio en contra Aldo de Nigris, así como a la misma producción de LCDLF.