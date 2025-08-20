Poncho de Nigris, vetado de La Casa de los Famosos México tras la polémica con Ninel Conde | VIDEO

Las polémicas de “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) no sólo se viven entre los habitantes, sino también entre los familiares de estos. Poncho de Nigris es muestra de esto, ya que se dio a conocer que fue vetado del reality show luego de que vía redes sociales reaccionó a las acusaciones de Ninel Conde, quien dijo que, al parecer, fue quien mandó un carrito para que las chicas del Cuarto día se alejaran de ella, lo que habría manchado su imagen dentro y fuera del reality show.

El generador de contenido regiomontano, de 49 años de edad, ha demostrado que apoya a su sobrino Aldo de Nigris, quien es parte de la nueva temporada de LCDLF. Por lo mismo, ha reaccionado a su participación, así como a los comentarios negativos que recibe.

Poncho de Nigris, en la mira por defender a Aldo de Nigris

Poncho de Nigris primero les respondió a quienes inicialmente aseguraron que el joven, de 26 años, es un “mueble” en “La Casa de los Famosos México”, indicando que, en dado caso, “es el mueble más bonito”. Posteriormente salió en defensa del habitante del Cuarto noche tras la “broma” que Facundo le hizo, destacando que “eso no hace” porque lo puso en riesgo, ya que pudo golpearse la cabeza.

uD83DuDEA9 PONCHO DE NIGRIS vetado de LA CASA DE LOS FAMOSOS por defender a Aldo de la “broma” de Facundo



¿Facundo está protegido por la productora?#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMexico #AldoDeNigris pic.twitter.com/gf5gW22Acg — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 20, 2025

Ahora el también empresario regiomontano vive en redes sociales una disputa con Ninel Conde, quien fue la tercera expulsada del reality show. Tras salir de la casa más famosa de México, la cantante y actriz acudió al programa “¡Cuéntamelo ya!” y dijo que su equipo le informó que se rumora que el tío de Aldo de Nigris actuó en su contra.

“Yo nunca mandé nada a Ninel ni nada, lo está haciendo (la) producción para que pierda fuerza Aldo. Nunca haría eso, Ninel ma caía bien. Me parece raro que salieran con esta m*m*da, pero pues a decir la verdad en redes”, expresó el influencer vía Twitter.

Yo nunca mandé nada a Ninel ni nada, lo está haciendo producción para que pierda fuerza Aldo. Nunca haría eso, Ninel ma caía bien. Me parece raro que salieran con esta mmda. Pero pues a decir la verdad en redes. https://t.co/r7yEdHAphM — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 20, 2025

Qué raro que sacaran lo de Ninel del carrito en cuéntamelo ya, se me hace que quieren jugarle chueco a Aldo no sé si la producción del programa o la agencia de Ninel. pero no se dejen, vean el juego de Aldo adentro. Aguas que así pegan por afuera duro ! Pilas. Al pendiente … — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 20, 2025

Lo de Ninel es armado, que se rumora que se dice que se platica que los carritos que un tal De Nigris no mms! En serio que creen que inventando eso la gente les va a comprar su historia para bajarle puntos a Aldito ??? Mucha gente me está agradeciendo, pero yo no fui. No mamar! — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 20, 2025

Por qué vetaron a Poncho de Nigris de “La Cas de los Famosos México”

A través de sus redes sociales oficiales, Poncho de Nigris no sólo desmintió a la famosa llamada el “Bombón asesino”, sino que expuso que la producción de “La Casa de los Famosos México” le hizo una llamada de atención, especialmente luego de que reaccionó a la “broma” de Facundo a Aldo de Nigris.

Al respecto, en la cuenta de Twitter La tía Sandra (TuTiaSandra) se dio a conocer que el influencer regiomontano está vetado del reality show. Aunque esto se vincula principalmente con el pleito con Facundo, la información se filtró tras la polémica con Ninel Conde. Además, el empresario regiomontano vincula al “Bombón asesino” con la campaña de desprestigio en contra Aldo de Nigris, así como a la misma producción de LCDLF.